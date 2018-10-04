Battalgazi belediye meclisi toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim Ayı Olağan Toplantısının birinci birleşimini Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın il dışında olması nedeniyle Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Battalgazi Belediye Meclisinde ilk olarak, imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu’na havale edilirken, daha önce İmar Komisyonu’na havale edilen Uluköy Mahallesi yerleşik alan sınır tespiti ile ilgili gündem maddesi de komisyon görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda son olarak 2019 mali yılı bütçesinin meclise sunulmasının yanı sıra 2019 mali yılı ücret tarifeleri gündem maddesi olarak görüşüldü. Her iki gündem maddesi de, yapılan görüşmenin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini 15 Ekim 2018 Pazartesi Saat 14.00’te gerçekleştirecek. (Bülten)