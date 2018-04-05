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BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü Meclis toplantısında, encümen üye seçimi, ihtisas komisyonları seçimi yapılırken, Battalgazi Belediyesinin 2017 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek kabul edildi.

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü Meclis toplantısında, encümen üye seçimi, ihtisas komisyonları seçimi yapılırken, Battalgazi Belediyesinin 2017 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek kabul edildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:47
BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başladı.

Toplantıda ilk olarak imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşülürken, imar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ertelendi, bazıları da reddedildi. Sokak isimlerinin değişikliği ile ilgili iki gündem maddesinden biri olan Çöşnük Mahallesi’nde bulunan Elma Sokağı’nın ismi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dinç Sokağı olarak değiştirilmesi konusundaki gündem maddesi İmar İmar Komisyonu’na havale edilirken, bir diğer gündem maddesi olan Şehit Polis memuru Candaş Kaplan isminin Hacı Abdi Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Sokağı’na verilmesi konusu görüşüldü. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısında Encümen üyesi seçimi ile ihtisas komisyonlarının seçimini gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Asfalt Plenti yanındaki arazi üzerine 990 KWP gücünde Güneş Enerjisi Santrali yapılması ve bu konuda Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yetki verilmesi konusunu gündem maddesi olarak görüştü. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Olağan Toplantısını 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirecek. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Battalgazi Belediye MeclisiNisan Ayı Olağan ToplantısıBusabahmalatya
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