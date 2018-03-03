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BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Battalgazi Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında yapılan toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Battalgazi Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında yapılan toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 12:20
BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Toplantıda, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddeleri, İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda bazıları oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ertelendi, bazıları da reddedildi.

ŞEHİDİN İSMİ SOKAĞA VERİLDİ

Battalgazi Belediye Meclisi, imar ile ilgili gündem maddelerinin ardından Hanımınçiftliği Mahallesi’nde bulunan Barış Sokağı’nın isminin Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal Sokağı olarak değiştirilmesi teklifini görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından İmar Komisyonu’na havale edildi. Battalgazi Belediye Meclisi, bir diğer gündüm maddesi olan Fırat Mahallesi ile Yamaç Mahallesi arasındaki sınır değişikliğinin yeniden düzenlenmesi teklifini görüştü. Teklif, yapılan görüşmenin ardından İmar Komisyonuna havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak Belediye Norm Kadrosunun 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe uyarlanması konusunu gündem maddesi olarak görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.  Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını ise, 4 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirecek. (Bülten) busabahmalatya.com 

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Battalgazi Belediye MeclisiOlağan ToplantıSelahattin GürkanMalatya
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