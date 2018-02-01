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Battalgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını yaptı 

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın açılışını yaptığı toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.  Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını, Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda, yaptı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın açılışını yaptığı toplantı, yoklama, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başladı.

Battalgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını yaptı 

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın açılışını yaptığı toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.  Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını, Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda, yaptı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın açılışını yaptığı toplantı, yoklama, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 18:30
Battalgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını yaptı 

Toplantının açılışında gündeme alınacak olan konuların oylanmasının ardından Başkan Gürkan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın şehit haberini alması üzerine toplantıdan ayrıldı.


Başkan Gürkan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’a Allah’tan rahmet dilerken, ailesine de sabırlar diledi.
Şehit Gürhan’ın ailesinin yanında yer almak üzere toplantıda ayrılan Başkan Gürkan’ın yerine başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlık etti. Toplantıda ilk olarak, imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da ertelendi. Toplantıda, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Zabıta memurlarına verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusu ise, yapılan görüşmenin ardından oybirliği ile kabul edildi.


Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak yaya kaldırımı, kilit taşı, taş duvar yapımı, sathi kaplama, bitüm ve muhtelif malzeme alım işi konusunda kredi kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yetki verilmesi konusunu görüştü. Gündem maddeleri, yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını 1 Mart 2018 Perşembe günü saat 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Battalgazi Belediye Meclisi Şubat AyıBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN
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