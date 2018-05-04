Başvurular Sona Erdi

FKA Yönetim Kurulu toplantısı Bingöl Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaban, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Ali Mantı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, FKA Genel Sekreteri AbdulvahapYoğunlu, Sanayi ve Ticaret Odaları ile İl Genel Meclis Başkanları katıldı.

VALİ KABAN, YENİ BAŞKANLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Toplantı öncesi konuşma yapan Malatya Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaban, “Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Mayıs ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Bingöl’de bir aradayız.Toplantıya başlamadan önce yönetim kurulu üyesi olarak beraber çalıştığımız Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kazım Korkmaz’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yapılan seçimler sonucu yönetim kurulumuzun yeni üyeleri olarak göreve başlayan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz’e de hoş geldiniz diyerek yeni görevlerinde başarılar diliyorum” sözlerini kaydetti.

REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

Kaban, “Değerli üyeler ve basın mensupları; TRB1 Bölgesi’nde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesinin amaçlandığı 19 milyon TL bütçeli 2018 Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek programının başvuru süresi sona ermiştir. Bu program ile Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi ve Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgemiz genelinde 51 proje başvurunun olduğu programın proje değerlendirme süreci devam etmekte olup bölgemize ve illerimize hayırlı olmasını temenni ederim.TRB1 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanması amacıyla tasarlanan 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı ve bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik eğitimler düzenlemesi ve ilgili alanlara yönelik uzman desteği sağlanmasına yönelik uygulanacak 2018 Yılı Teknik Destek Programı taslak rehberlerini değerlendireceğiz. Bugün ayrıca Ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konuları da görüşecek, bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız. Toplantımızın ve kararlarımızın Ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerinde bulundu.