Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116427
ALTIN
171.606
DOLAR
3.9578
STERLİN
5.5791
EURO
4.8822

''BAŞVURULAR CUMA GÜNÜ SONA ERECEK''

Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) 2018 yılı Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek programına başvuruların cuma günü itibariyle sona ereceğini kaydetti. Vali Kaban, “Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Malatya ilimizden Ticaret Borsamızın ‘Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi’ 18 milyon 886 bin TL bütçeyle, İnönü Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve ‘Ön-Kuluçka Merkezi Kurulumu Projesi 3 milyon 590 bin TL’yle destek almaya hak kazanmıştır” dedi.

''BAŞVURULAR CUMA GÜNÜ SONA ERECEK''

Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) 2018 yılı Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek programına başvuruların cuma günü itibariyle sona ereceğini kaydetti. Vali Kaban, “Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Malatya ilimizden Ticaret Borsamızın ‘Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi’ 18 milyon 886 bin TL bütçeyle, İnönü Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve ‘Ön-Kuluçka Merkezi Kurulumu Projesi 3 milyon 590 bin TL’yle destek almaya hak kazanmıştır” dedi.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 11:06
''BAŞVURULAR CUMA GÜNÜ SONA ERECEK''

Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) 2018 Yılı Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. FKA Toplantı Salonu’nda düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısına Malatya Valisi Ali Kaban, Bingöl Valisi Ali Mantı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kazım Korkmaz, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı Metin Baki Ölçücü, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Zülfü Külahcı, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demir, Genel Sekreter Vekili AbdulvahapYoğunlu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Malatya Valisi Ali Kaban yaptı. Toplantıya başlamadan önce 11 gün önce ani bir şekilde hayatını kaybeden Ajansın Yönetim Kurulu Üyesi Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cengiz’i Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Vali Kaban, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kazım Korkmaz’ı yeni görevinde başarılar dilediğini söyledi.

BAŞVURULAR CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Ajansın yeni hizmet binasındaki ilk toplantının yapıldığını ifade eden Vali Kaban, “TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek programına başvurular Cuma günü itibariyle sona erecek olup, söz konusu programın Bölgemizin turizm ve endüstriyel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Bölge illerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

2 PROJEMİZİN SÖZLEŞMELERİNİ İMZALAYACAĞIZ

İl Yatırım Destek ve Tanıtını Stratejilerini değerlendireceklerini söyleyen Vali Kaban, şunları kaydetti:

“Toplantımızda 2017 Yılı Ajans Faaliyet Raporu ve Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereği, Ajansımız tarafından bölge illerinde ilgili kurum, kuruluş ve STK'lar ile işbirliği içinde hazırlanan İl Yatırım Destek ve Tanıtını Stratejilerini değerlendireceğiz.Ayrıca Kalkınma Bakanlığımız tarafından Malatya ve Elazığ illerimizde uygulanmakta olan Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Malatya ilimizden Ticaret Borsamızın ‘Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi’ 18 milyon 886 bin TL bütçeyle, İnönü Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Ön-Kuluçka Merkezi Kurulumu Projesi 3 milyon 590 bin TL’yle destek almaya hak kazanmıştır. 2 kurumumuzu da başarılarından dolayı tebrik ederim. Başarılı olan 2 projemizin sözleşmelerini toplantımızdan sonra imzalayacağız.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 23.03.2018 12:47
Anahtar Kelimeler:
FIRAT KALKINMA AJANSIMahmut AyasKuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ProjesiAli KabanMetin Baki ÖlçücüZülfü KülahcıYaşar DemirAbdulvahapYoğunlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Anlatmaya Gerek Yok, Görüyorsunuz”
“Anlatmaya Gerek Yok, Görüyorsunuz”
EMEKLİYE MÜJDE!
EMEKLİYE MÜJDE!
METEOROLOJİDEN  TOZ UYARISI
METEOROLOJİDEN  TOZ UYARISI

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim