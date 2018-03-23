Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) 2018 Yılı Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. FKA Toplantı Salonu’nda düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısına Malatya Valisi Ali Kaban, Bingöl Valisi Ali Mantı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kazım Korkmaz, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı Metin Baki Ölçücü, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Zülfü Külahcı, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demir, Genel Sekreter Vekili AbdulvahapYoğunlu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Malatya Valisi Ali Kaban yaptı. Toplantıya başlamadan önce 11 gün önce ani bir şekilde hayatını kaybeden Ajansın Yönetim Kurulu Üyesi Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cengiz’i Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Vali Kaban, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kazım Korkmaz’ı yeni görevinde başarılar dilediğini söyledi.

BAŞVURULAR CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Ajansın yeni hizmet binasındaki ilk toplantının yapıldığını ifade eden Vali Kaban, “TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek programına başvurular Cuma günü itibariyle sona erecek olup, söz konusu programın Bölgemizin turizm ve endüstriyel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Bölge illerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

2 PROJEMİZİN SÖZLEŞMELERİNİ İMZALAYACAĞIZ

İl Yatırım Destek ve Tanıtını Stratejilerini değerlendireceklerini söyleyen Vali Kaban, şunları kaydetti:

“Toplantımızda 2017 Yılı Ajans Faaliyet Raporu ve Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereği, Ajansımız tarafından bölge illerinde ilgili kurum, kuruluş ve STK'lar ile işbirliği içinde hazırlanan İl Yatırım Destek ve Tanıtını Stratejilerini değerlendireceğiz.Ayrıca Kalkınma Bakanlığımız tarafından Malatya ve Elazığ illerimizde uygulanmakta olan Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Malatya ilimizden Ticaret Borsamızın ‘Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi’ 18 milyon 886 bin TL bütçeyle, İnönü Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Ön-Kuluçka Merkezi Kurulumu Projesi 3 milyon 590 bin TL’yle destek almaya hak kazanmıştır. 2 kurumumuzu da başarılarından dolayı tebrik ederim. Başarılı olan 2 projemizin sözleşmelerini toplantımızdan sonra imzalayacağız.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi