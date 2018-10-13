Başsavcı ve baro başkanına ziyaret

Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör ve Yönetim Kurulu üyeleri Basri İlhan, Banu Algül Şeftalicioğlu, Mehmet Kavuşturan, Veli Doğan,Hacı Demirhan, Rıfat Yücel ve Hüseyin İlhan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve Malatya Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret etti.

MASİAD YönetimKurulu Başkanı İbrahim Güngör yapılan ziyarette Başsavcı Savran ve Baro Başkanı Han’a dernek ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Güngör, Malatya’ya katkı sağlayacak ve kentin gelişimi için yapılacak her türlü çalışmada yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Daha gelişmiş bir kent için tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması gerektiğinin önemini vurgulayan Güngör, görevlerinde Savran ve Han’a başarılar diledi.