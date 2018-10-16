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Başsavcı Savran’dan Esnaf odalarına ziyaret

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti. 

Başsavcı Savran’dan Esnaf odalarına ziyaret

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti. 

16 Ekim 2018 Salı 11:10
Başsavcı Savran’dan Esnaf odalarına ziyaret

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ilk olarak MESOB Başkanı Şevket Keskin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Savran'a görevinde başarılar dileyerek, "İnşallah Malatya'da çok uzun vadede hizmet edersiniz. Biz, özellikle esnaf teşkilatı sizlerle el ele devlet, millet, bayrak, ezan, toprağın bölünmez bütünlüğü için yıllardır ahilik kültürüyle hizmet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Keskin, Malatya'da esnaf sanatkar camiasının ilçelerle birlikte 39 odanın 300'ün üzerinde de yöneticinin olduğunu kaydederek, "20 bine yakın fiili esnaf ve sanatkar camiamız var. Diğer yandan baktığımızda da 40 bine yakın esnaf ve sanatkar camiasının olduğunu söyleyebiliriz. Üretim ve nüfus bakımında yoğun olan bir kesimiz. Gezi olaylarından tutunda bütün olaylarda esnaflarımız hep devletinin, bayrağının ve ezanının yanında olmuş, her zaman haksızlığa karşı gelmiştir. Bundan sonrada ahilik kültürünü, bu güzel geleneği sürdüreceğiz. Avrupa kriterleri denildiğinde, ahilik geleneğinin yanında sıfır kalır. Biz esnaf ve sanatkar camiası olarak ülkemiz, memleketimiz, milletimiz için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. 
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ise "Malatya'da bir aydır göreve başladık. Malatya'da sivil toplum örgütlerinin böyle sosyal hayata çok ciddi katkılarının olduğunu, üzerlerine düşeni yaptıklarını gördüm. Mutlaka herkes kendi branşı itibariyle siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel olarak Malatya'ya katkı sunuyor. Bizde adalet hizmeti yönünden katkı sunmak adına Malatya'da tayinen görevlendirildik. Malatya'nın huzuru, sükunu için valilik, emniyet, jandarma ne kadar önemliyse, bir sonraki ayağında da yargı hizmeti olarak bizde üzerimize düşeni yapmak için buradayız. Malatya'ya hizmet etmek için buradayız" şeklinde konuştu. 
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, "Kooperatif olarak 2 bin 200'e yakın esnafımıza kredi verdi. Bu kredi 70 milyonu geçti. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Şuanda bize beş il bağlı. Talepleri karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. 
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ise "Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanlarımıza topyekun bu memleketin imarına, ihyasına, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

İHA

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