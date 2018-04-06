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BAŞSAVCI, BAROYU ZİYARET ETTİ

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret etti.

BAŞSAVCI, BAROYU ZİYARET ETTİ

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret etti.

06 Nisan 2018 Cuma 10:33
BAŞSAVCI, BAROYU ZİYARET ETTİ

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’nın ziyaretinde konuşan Malatya Baro Başkanı Enver Han, avukatların özlük hakları ve problemleriyle ilgili de konuştu. Başkan Han, “Avukatların özlük haklarıyla, sorunlarıyla ilgili hukukun içinde bulunduğu problemlerle ilgili biz zaten Malatya Barosu kurumsal kimliği adına ilgili yazılı beyanlarımızı vereceğiz” dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret etti. Başsavcı Vekili Mehmet Badem ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İzzettin Duman’ın da yer aldığı ziyarette ilk konuşmayı yapan Malatya Baro Başkanı Enver Han, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

“YAZILI BEYANLARIMIZI VERECEĞİZ”

Avukatların özlük hakları ve problemleriyle ilgili detaylı bilgilerin daha sonra verileceğini söyleyen Enver Han, “Bugün Baromuzu Sayın Cumhuriyet Başsavcımız ve Başsavcı Vekilimiz ziyaret etmişlerdir. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Avukatların günü hukukun üstünlüğüne inanmış baroların günü. Bu vesileyle Sayın Başsavcıma ve Başsavcı Vekilime nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Avukatların özlük haklarını, sorunlarıyla ilgili konuları biz basınımızla paylaşacağız. Orada etraflıca avukatların özlük haklarıyla, sorunlarıyla ilgili hukukun içinde bulunduğu problemlerle ilgili biz zaten Malatya Barosu kurumsal kimliği adına ilgili yazılı beyanlarımızı vereceğiz” diye konuştu.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlayan Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta ise, “Avukatlar Günü dolayısıyla Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. Teşekkür ediyorum” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

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