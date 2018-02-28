''BAŞÖRTÜLÜLER İŞARETLENİYORDU''

O dönem İnönü Üniversitesinde öğrenci olan ve zor günler geçirdiklerini belirten 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, “Hocalar sınıfta yoklama yaparken başörtülü arkadaşlarımızın yanına bir artı işareti koyarak fişleme yapıyorlardı. Bundan sonraki süreçte ise sınıfta olsak da yok yazılıyorduk. Varlığımızın bir anlamı kalmamıştı” dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 28 Şubat konulu panelde, o günlerin mağdurları yaşadıklarını ve düşüncelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezinde Yrd. Doç. Dr. Sevil Cengiz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, 28 Şubat Platform Başkanı Mine İpek, Emekli Albay Ersan Ergür, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Araştırmacı Yazar Ahmet Ay konuşmacı olarak katıldı

TÜRKİYE'NİN AYAĞINA VURULMAK İSTENİLEN BİR PRANGADIR

Panelde irtica gerekçesiyle ordudan atılan ve daha sonra hakları iade edilen emekli Albay Ersan Ergür, bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat sürecinin üzerinden 26 yıl geçtiğini hatırlatarak, “O dönemde başörtülü eşlerinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ilişiği kesilen subay ve astsubaylar varken bugün geldiğimiz noktada TSK'ya başörtülü subay ve astsubay alınmakta. 28 Şubat esasında başörtüsüyle ilgili değildir. Türkiye'nin ayağına vurulmak istenilen bir prangadır. 28 Şubat Türkiye'de ılımlı İslam modelini yerleştirmek üzere ortaya konulmuş bir NATO projesidir. Bu iddianın en büyük dayanağı irtica ile mücadele ettiği söylenilen 28 Şubat aktörlerinin ne hikmetse 15 Temmuz darbe kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ mensuplarını o gün tespit edememiş olmasıdır” dedi.



TSK'da FETÖ yapılanmasının 28 Şubat'tan sonra hızlandığını savunan Ergür, “Eşleri başörtülü olan subaylar atılmıştı. Atılmayanlar FETÖ mensuplarıydı ve eşleri başlarını açmışlardı. Devre arkadaşlarımız neden ve niçin yaptıklarına anlam veremediğimiz şeklide ellerinde içki kadehleriyle dolaşarak bir anda yemek ve davetlerde içki içmeye başlamışlardı. O gün elinde kadehlerle dolaşanların birçoğu 15 Temmuz öncesi terfi edip tuğgeneralliğe yükselen arkadaşlarımızdı” diye konuştu.



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDE YAŞANANLAR

28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek ise 28 Şubat sürecinde Malatya İnönü Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ve o dönemde zor günler geçirdiklerini belirterek, “Hocalar sınıfta yoklama yaparken başörtülü arkadaşlarımızın yanına bir artı işareti koyarak fişleme yapıyorlardı. Bundan sonraki süreçte de sınıfta olsak da yok yazılıyorduk. Varlığımızın bir anlamı kalmamıştı. Fakültelerde başörtülü öğrenciler için ikna odaları kurulmuştu. Buralarda çok fazla hakarete uğruyorduk. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorduk. Terör örgütü FETÖ o zaman başörtüsü füruattır kararını alarak üniversitelerdeki başörtüsü eylemlerinin direncini bir nevi kırmıştır. Bu yaklaşımları aleyhimize kullanılmıştır. Dekanlar bizi çağırarak 'Bakın arkadaşlarınız başlarını açtı. Onlar da inanıyorlar. Ama açtılar. Siz hangi örgüte hizmet ediyorsunuz? Hangi terör örgütüne mensupsunuz ki bu kadar direniyorsunuz?’ diyorlardı” şeklinde konuştu.

EŞİ BAŞÖRTÜLÜ DİYE…

Öte yandan 28 Şubat sürecinde yaşananlarıUçak Bakım Astsubay Servet Kahramaner de anlattı. 1985 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığından astsubay olarak mezun olan Servet Kahramaner, uçak bakım astsubay olarak Balıkesir ve Malatya’da görev aldı. 28 Şubat sürecinde eşinin başörtülü olması dolayısıyla takip edilen, evine gelen arkadaşları tarafından fişlenen 51 yaşındaki Kahramaner, tüm baskılara göğüs gererek severek yaptığı mesleğine devam etti. Hakkındaki fişleme ve karalama çalışmaları sonuç vermeyen Kahramaner, 1999 yılında arkadaşına kefil olduğu gerekçesiyle ilişiği kesildi. Ailesiyle zorlu günler geçiren ve eşinden de ayrılmak zorunda kalan Servet Kahramaner, çocuklarının eğitiminin yarıda kalmasını unutamıyor.



LİYAKATLİ PERSONELLER TEK TEK AYIKLANDI

Sürecin 1994’lü yıllarda başladığına ve askeri birliklerde mesajlar yayınlandığını belirten Kahramaner, “İrticai faaliyetlere karışan personeller takip edilirdi. O dönem bizler de takip edildik eşim başörtülü olduğu için. Misafirliğe gelen arkadaşlarımız meğer bizi fişlemek için geliyormuş. Evde Kuran-ı Kerim var mı? Namaz kılınıyor mu? Nasıl bir yaşantımız olduğu not ediliyormuş. 28 Şubat süreci böyle başladı. Birçok yerde bu böyle yapıldı. Diğer arkadaşlarımıza da bu böyle yapıldı. Bu yönde sağlam bir gerekçe bulamayınca bir arkadaşıma kefil olduğum için böyle bir gerekçe buldular. Bu gerekçe ile de 1999 yılında ilişiğimizi kestiler. Yaşanan o kadar çok olay var ki. O dönem birliklerde alkol ve diğer partiler düzenlenirdi. Kimler alkol alıyor, kimler daha sosyal diye ayrıştırmalar yapılırdı. Su içtiğimiz bardaklar bile koklanırdı. Bu tespitleri, fişlemeleri yaptılar. Bunu 15 Temmuz’un ardından bunu daha iyi anladık. O dönem meğer tüm Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere devletin diğer kurumlarından kendilerine yer açmak için FETÖ’nün yaptığı bir ön girişimdi. Liyakatli, dinine ve vatanına bağlı ne kadar personel varsa tek tek ayıklandı. Darbeye karşı çıkacak, bunu kabullenmeyecek vatansever insanları sistem dışına itmek için bir yol izlendi. Tüm kadrolara kendi personelleri yerleştirildi. O dönemde devre arkadaşlarımız 28 Şubat’ın öncesinde eşleri başörtülü olan devre arkadaşlarımız, kendi iç bünyesindeki olaylardan dolayı eşlerinin başını açtırdı. Bu şekilde kendilerini gizlediler ve içeride kaldılar” dedi.



ASKERLİKTEN BAŞKA MESLEK BİLMİYORDUM

İhraç edildikten sonra hayatının tersine döndüğünü ve etrafında kimseye derdini anlatamadığını dile getiren Servet Kahramaner, bu yüzden ailesinin dağıldığını ve çocuklarının eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını aktardı. Kahramaner, “İhraç edildiğimde askerlikten başka meslek bilmiyordum. Çünkü 18 yaşında mezun olduğumda yapacak işim buydu. Gönül verdiğimiz bir işe çocuk yaşta başladık. İlişiğimiz kesildiğinde sudan çıkmış balığa döndük adeta. Ne yapacağımızı bilemedik. Bunu en yakınlarıma dahi anlatamadım. Herkes bana şüphe ile bakmaya başladı. Ama ben 98 sicil not ortalaması ile ilişiğim kesildi. Aldığım takdirlerin haddi hesabı yok. Sivil hayatta da öncelikle iş bulmakta zorlandım. Çünkü askeriyede yaptığım işin bir sivil hayatta bir karşılığı yok. Uçak teknisyeniyim ve ne iş yapacağımı bilemedim. Aylarca işsiz kaldım. Aile içinde de huzursuzluklar başladı. Toplumun bakış açısından dolayı da kendinizi anlatamayacak durumdaydım o dönemde. İki yıl sonra da evliliği yürütemedik ve eşimle ayrıldık. Ailem dağıldı ve çok sıkıntılı zamanlar geçirdim. Farklı iş kollarında çalıştım. Her şeyi geçtim çocuklarımın eğitiminin yarıda kalmış olması, bunun hiçbir karşılığı olamaz. Bunu yapanlar bu dünyada olmasa da diğer dünyada mutlaka hesabını verecektir” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com