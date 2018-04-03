''BAŞKANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hulusi Şentürk, Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret ederek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri gezdi. İlk olarak Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret eden Şentürk, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası hakkında bilgiler aldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hulusi Şentürk’ü Battalgazi’de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan, "Değerli başkanımız, Malatya 'da Belediye başkanları, meclis üyeleri ve yerel yönetimlerimizle alakalı istişare toplantıları yapmak için buraya geldiler. Bu ziyarette yeni Hizmet Binamızı gezerek, çalışmaları bizzat yerinde görüp incelemek maksadıyla bizlere onur verdiler" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hulusi Şentürk ise, “Selahattin Başkanımız gerçekten çok başarılı bir başkanımız. Özellikle yeni tamamlanan Battalgazi Belediyesi binasını merak ediyordum. Ben geldiğimde inşaat halindeydi. Son halini çok beğendim, çokta güzel olmuş. Başkanımın başarılarının devamını diliyorum. AK Parti yönetimi olarak bizlerde böyle başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Yerel yönetimler, bizim halka dokunduğumuz ve ulaştığımız en uç birimlerimizdir. Bu birimlerdeki başarılarımız AK Parti'nin ayrıca başarısıdır. Bundan dolayı sayın başkana teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hulusi Şentürk, daha sonra beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, bazı meclis üyeleri ve partili yöneticilerle birlikte Battalgazi Otağı’na giderek kılıç kuşanıp kıyafetlerle poz verdi. Şentürk, son olarak, Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni, Kervansaray Zanaatlar Müzesi’ni, Orduzu Galip Demirel Çınar Parkı ve Battalgazi Belediyesi Hamam Müzesi’ni gezerek, incelemelerde bulundu.(Bülten) busabahmalatya.com