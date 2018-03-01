BAŞKANLAR “SU”YLA İLGİLİ KONUŞTU

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, içme suyunun sorumluluğunun MASKİ’de olduğunu dile getirirken, Hekimhan Beldiye Başkanı AliseydiMillioğulları ise, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı sulama konusunda özellikle de Hekimhan’a yeterli desteği vermiyor” dedi.

Bu yıl havanın kurak geçmesi, “İçme ve sulama suyunda bir sıkıntı olacak mı?” sorularını da beraberinde getirdi. Bir kuraklığın yaşanması halinde su sıkıntısının en çok olduğu ilçelerinden Hekimhan ve Arguvan’da nasıl bir tedbir alındığı akıllara gelirken konuyla ilgili bir açıklama yapan Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş önemli açıklamalarda bulundular.

İlk olarak söz alan ve “Suyla ilgili nasıl bir tedbir aldınız?” sorusunun muhatabının kendileri olmadığını dile getiren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, çünkü büyükşehir olunması nedeniyle içme suyu ve sulama suyu sorumluluğununBüyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları içinde olduğunu söyledi.

‘BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL’ DENİLİYOR

“İçme suyu MASKİ’de sulama suyu da maalesef Türkiye’de ortada kaldı. Büyükşehirler kabul etmiyor, DSİ kabul etmiyor ve hala bugün sulama suyuna kim çözüm bulacak” diyen Başkan Mehmet Kızıldaş, “Sorunları kim çözecek belirgin değil. ‘Bizim sorunumuz değil’ deniliyor. Ortada kaldık. Büyükşehir Yasası çıktığından beri bu konuya bir açıklık getirilmedi. Söylediğimiz gibi içme suyu MASKİ’nin görev ve sorumluğu altında.Biz ilçe belediyeleri olarak bu görev ve sorumluluk bizde değil diye bu sorumluluğu üzerimizden atarak bu sorunlarla hiç ilgilenmiyoruz anlamını taşımıyor. Biz olanaklarımız ölçüsünde oradaki mahallelerimizde kuraklık anlamında sıkıntı çeken içme suyu anlamında sıkıntı çeken mahalle ve mezralarımızdaki hemşerilerimizle birlikte bu konuya çözüm bulunması noktasında sürekli MASKİ ile iletişim içerisindeyiz. Ve onların bu konulara çözüm bulmaları noktasında takipçisiyiz. Çözüm bulunmadığı takdirde biz de bunu gündeme getiriyoruz. Çünkü önümüzdeki yıl çok daha ciddi ve yakından yaşayacağız” diye konuştu.

Zaman zaman gerek Sulama Birliği gerekse de belediye başkanları ile sulamayla ilgili İl Koordinasyon toplantısı yapıldığını ifade eden Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları ise, sorunları burada da dile getirdi.

HİÇBİR ÇALIŞMA YAPMADILAR

Sulama konusunda Hekimhan’a yeterli desteğin verilmediğini söyleyen Başkan Millioğulları, şunları kaydetti:

“Ancak her yıl baktığımız zaman ilimize, toplantılarda Orman ve Su İşleri Bakanı diyor ki, ‘Gölet ve barajlarda hiçbir ödenek sorunu yok.’ Bu sene 2017 yılında ödenek bitti dediler. Hiçbir çalışma yapmadılar. Yarım yaptılar. Yani görüyor ki yetkililer hep politik davranıyorlar, zamanında sulamayı bitirmiyorlar. Hekimhan’a 4 tane gölet yapılıyor. Büyükşehir Yasası yaparken Köy Hizmetleri ve Özel İdare vardı. Sulamanın yetkilileri vardı. Aslında büyükşehrin sorumlulukları var. Tarımsal Daire Başkanlığını bizde 2 sene sonra kurdular. Gerekli ağırlıkları vermiyorlar. Büyükşehir yönetiyor ama sulama ile ilgili gerekli önlemleri almıyorlar. Biz Belediye olarak sulama konusunda 4 yıldır her türlü desteği veriyoruz. İş makinelerimizle, teknik elemanlar ile en büyük desteği biz veriyoruz. Büyükşehir bütün projelerde ayrım yapıyorlar. Büyükşehir belediye başkanımıza söyledim. Hekimhan’a bir kültür merkezi yapılmamıştır, bir tane park yapılmamıştır. Tamam, asfalt yapılıyor, değişik işler yapılıyor ama yine de onlar en çok oy aldığı yeri yapıyorlar. Biz bir yatırım görmüyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı sulama konusunda özellikle de Hekimhan’a yeterli desteği vermiyor.” MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazatesi