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BAŞKANDAN ÜYELİK ÇAĞRISI

MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Partimize gelen herkes başımızın tacıdır" dedi.

BAŞKANDAN ÜYELİK ÇAĞRISI

MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Partimize gelen herkes başımızın tacıdır" dedi.

05 Nisan 2018 Perşembe 13:47
BAŞKANDAN ÜYELİK ÇAĞRISI

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Sultan Alan ve Malatya İl Başkanı Ayşe Alpaslan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı ziyaret etti.

Ziyarette 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Alan, ocak hakkında ve kadın kollarının faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi verdi. Genel Başkan Alan, “Milli İrade Ocakları Derneği olarak 2 bin 500 üyemiz var. Çalışmalarımızı sizlerin desteği ile yapmak istiyoruz. Bu iş gönül işidir. Bizler derneklerden farklı yönümüz, toparlayıcı bir derneğiz. Bütün dernekleri bütün Malatya halkını ve Türkiye halkını kucaklayıcı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Amacımız, hedefimiz ise, ülkenin bölünmez bütünlüğü için, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için, toplumun sivil ayağını oluşturmak. 15 Temmuz ruhunu unutturmamak ve 15 Temmuz’u gelecek nesillere doğru aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “MHP İl teşkilatına göreve geldiğimiz günden bu yana büyük teveccüh görmekteyiz. Buda bizi fazlasıyla memnun etmektedir. Bu dava şehit kanları ile kurulmuş bir partidir. Kutsal bir davadır. Ülkü Ocaklarından başlayan davam, şu anda İl Başkanlığı ile devam etmektedir. Amacımız hedefimiz davamızın Malatya'da daha iyi yerlerde ve doğru bir şekilde vatandaşlarımıza aksettirmektir. MHP Kadın Kolları İl Başkanlığımız olarak Selma Çiçek Başkanla bir araya gelip çalışmalarınızı ve ortak paydamız Malatya için projelerinizi üretebilir ve birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Bizler MHP İl Başkanlığı olarak her daim ortak paydamız Malatya İçin, tüm STK'larımız, derneklerimiz, vakıflarımız, muhtarlarımızın görüş ve önerilerini önemsemişizdir. Sorunları sorunlarımız olarak görmüşüzdür” diye konuştu.

Ziyaretin ardından 15 Temmuz Milli İrade Kadın Kolları, Yeni Camide merhum Alparslan Türkeş için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.busabahmalatya.com 

İHA

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