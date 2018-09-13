BAŞKAN YATAY DİYOR MECLİS DİKEY

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Saat 14.00'te gerçekleştirilen toplantıda gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Ağırlıklı olarak imar maddelerinin görüşüldüğü Meclis toplantısında 9-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivalinde 407 bin Türk Lirası ödül verileceği açıklandı.

Bu arada Malatya Büyükşehir Belediyesi Kayısı Festivali'nin son 5 yıldır yapılmaması nedeniyle eleştirilince Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, önümüzdeki yıl Malatya Kayısı Festivali’nin de yapılacağını açıklamıştı.

“DEMOKRASİMİZ BÜYÜK BİR YARA ALDI”

Toplantı sırasında kısa bir konuşma yapan Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs, “İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayına girmiş bulunmaktayız. Muharrem ayının ilk günü Hicri Yılbaşı olarak da kabul edilmektedir. Hicri Yılbaşımızın Malatya’mıza, ülkemize ve İslam alemine hayırlı olmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Ayrıca bugün demokrasimizin kara lekelerinden 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü. Bundan 38 yıl önce demokrasimiz büyük bir yara aldı. Son olarak gerçekleşen FETÖ darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Millet olarak bunlara da geçit vermedik. Rabbim milletimize böyle kötü günler bir daha nasip etmesin” şeklinde konuştu.

Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün konuşmasının ardından, imar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler ise görüşülerek karara bağlandı.

FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ

9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde verilecek olan ödül miktarları görüşülerek belirlendi.

En İyi Ulusal Film Ödülü 100 bin TL, En İyi Uluslararası Film Ödülü 60 bin TL, En İyi Yönetmen Ödülü 20 bin TL, En İyi Ulusal Kadın Oyuncu Ödülü 10 bin TL, En İyi Ulusal Erkek Oyuncu Belediye 10 bin TL, En İyi Ulusal Senaryo Ödülü 15 bin TL, Ulusal Platform Ödülü (Ertem Eğilmez Aile Filmi) 100 bin TL olmak üzere diğer ödüllerle birlikte toplam ödül miktarı 407 bin TL olacak.

YENİ MALATYASPOR’A DEVREDİLİYOR

Gündem maddeleri içerisinde yer alan Yeni Malatya Stadyumu’nun bir yıllık süre kullanım hakkı, protokol karşılığında Yeni Malatya Spor Kulübü’ne verildi.

TARİHİ KÖPRÜLER RESTORE EDİLECEK

Hekimhan ilçesinde bulunan iki adet tarihi köprünün restorasyonunun yapılması ile ilgili gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a protokol iş ve işlemlerini yapabilmesi için yetki verilmesine ilişkin bazı gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

ASKERİ HASTANE BELEDİYEYE DEVREDİLİYOR

Yeşilyurt ilçesinde, Yeşiltepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Kışlası olarak kullanılan Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yapılması sonucu devrini Malatya büyükşehir Belediyesi alacak. Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi’nde Mareşal Fevzi Çakmak Kışlası olarak kullanılan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli ve mülkiyeti hazineye ait 4342, 4344, 4377 nolu parsellerin rezerv yapı alanı olarak düzenlenip, belediyeye devredilmesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında ki emlak ve istimlak dairesi başkanlığına teklif verildi.

5 KATTAN 10 KATA

Diğer taraftan Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi 3953 ada bir nolu parselde yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile blok nizam 5 katın blok nizam 10 kat olarak değiştirilmesi amaçlı hazırlanan imar planı değişikliği hakkındaki komisyon raporu Meclis tarafından kabul edildi. busabahmalatya.com