BAŞKAN YAPTIKLARI HİZMETLERİ ANLATTI



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2004 yılında başladıkları hizmet yolculuğunda ilk etapta Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların ayağa kaldırıldığını söyledi. Eskimalatya bölgesinde yaptığı altyapı hizmetleri ile Türkiye’de bir rekora imza atıldığını kaydeden Başkan Gürkan, Malatya’nın büyükşehir olması ile birlikte daha önce 30 bin nüfuslu bir ilçeye hizmet verilirken, yeni dönemde 300 bini aşkın bir nüfusu olan bir ilçeye hizmete başladıklarını kaydetti. Yeni dönemde ilk olarak kurumsallaşmayı tamamladıklarını belirten Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesini mazisine layık istikbale hazırlama noktasında Türkiye’ye rol model olacak hizmetlere imza attıklarını ifade etti. Başkan Gürkan, “Hizmet Binamız yoktu. Devlet Su İşleri’nden aldığımız alana 40 bin metrekare kapalı alanı bulunan akıllı bir hizmet binasını 14 ay gibi kısa bir sürede yaparak hizmete sunduk. Kendi enerjisini üreten, yağmur sularını depolayarak, bahçesindeki yeşil alanları sulanma niteliğine sahip olmanın yanı sıra otomasyon sistemi ile Türkiye’de pilot belediye seçilen bir hizmet binasını Malatya’ya kazandırdık. Devlet Su İşleri 92. Şube Müdürlüğü’ne ise, yine 40 bin metrekare kapalı alanı bulunan ve 14 ay gibi kısa bir sürede bitirilen yeni bir hizmet binası yaptık. DSİ 92. Şube Müdürlüğümüzde modern bir binaya kavuşmuş oldu. Battalgazi ilçesinde tüm engelleri kaldırıyoruz dedik. Battalgazi ilçemize bölgenin ilk Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yaptık. Çevre düzenlemesinde son aşamaya gelinen bu merkezimizi, bahar ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine Battalgazi ilçemizde sosyal yaşamın kalitesini artırma adına Sosyal Yaşam Merkezinin temelini attık. Sosyal Yaşam Merkezimizi de Temmuz ayı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Her yıl binlerce vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz gerçeğinden yola çıkarak, geleceğin sürücülerine yönelik bölgenin ilk Trafik Eğitim Parkı’nı Malatya’ya kazandırdık” ifadelerini kullandı.



Malatya’nın sağlık turizmi noktasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Başkan Gürkan, “Malatyamız bölgede, hatta ülkemizde sağlık turizmi noktasında önemli potansiyele sahip olan bir il. Battalgazi Belediyesi olarak sağlık turizmine katkıda bulunmak amacıyla İspendere İçmeleri’ni sağlık turizmine kazandırma noktasında çalışmalara başladık. İnönü Üniversitemiz ile birlikte İspendere İçmeleri’nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi’ni hizmete sunacağız. Şifalı sularda faydalanmak üzere buraya gelen vatandaşlarımızın rahat bir ortamda zaman geçirmeleri ve kalmaları noktasında da sosyal alanlar ve donatılar yapılmaktadır. Yeşil bir vadinin daha yeşil bir görünüme kavuşması için bin 200 dönümlük alanda fidanları toprakla buluşturduk” diyerek, Temmuz ayı içerisinde bitirilmesi hedeflenen İspendere İçmeleri’ni Türkiye’nin şifa merkezi yapacaklarını ifade etti.

Yeşile büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Gürkan, Orduzu Galip Çınar Parkı vatandaşların hizmetine sunduklarını ve tarihi Çınar’ı da koruma altına aldıklarını kaydetti. Tarihi Tahtalı Hamam’ın restorasyonunun tamamlandığını hatırlatan Başkan Gürkan, Tahtalı Hamamı ‘Hamam Müzesi’ olarak hizmete sunacaklarını belirtti. Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi’ni devredilen Eski Askerlik Şubesi’nin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Eski Askerlik Şubesi’ni Kent Müzesi olarak hizmete sunacaklarını ifade etti.



Başkan Gürkan, Yeşil Kuşak Projesi ile birlikte Türkiye’de şehir parklarının konuşulmaya başladığını ifade ederek, Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Atatürk Kız Anadolu Lisesi’ne yeni bir bina yaparak, Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nin yeni yerinde eğitim öğretime başladığını ve eski okulun ise kısa bir sürede yıkılarak Yeşil Kuşak Projesi kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Son olarak Mahallelilik Projesi ve Mahalle Müzeleri’ne değinen Başkan Gürkan, “Mahallelilik Projesi, ülkemizin birlik ve beraberliği, güvenliği açısında önemli bir projedir. Devlet projesi olacağına inanıyorum. Çünkü insanlarda aidiyet olgusunu geliştirme noktasında önemli bir proje. İnsanlarımızda birlik ve beraberliği, kardeşliği, birlikte yaşama ve güven olgusunu pekiştirecek bir proje olarak görüyorum. Mahalle Müzeleri de bu projenin mihenk taşıdır” diye konuştu.



