Başkan Vekili Hasan Göğüs'ten Kandil Mesajı

Berat Kandilinin manevi ikliminde, sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olduğunu belirtenGöğüs, mesajında şunları dile getirdi:

İslam âlemi olarak, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Berat Kandili, günahlarımızın affı ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi bakımından Müslümanlar için büyük bir fırsattır.

Bütün mübarek gün ve gecelerde olduğu gibi Berat Kandili de insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağını, dayanışma ruhunu pekiştiren, birlik ve bütünlüğümüzü, huzur ve esenliğimizi geliştirmemize vesile olan özel ve müstesna gecelerden biridir. Başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini kutlar, bu mübarek gece vesilesiyle, insanların kurtuluşa ererek, tüm dünyaya barış ve huzur gelmesini dilerim.(Bülten)