Başkan Sadıkoğlu’ndan ziyaret

ASRİAD Malatya Şube’sinin gerçekleştirdiği toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Şube Başkanı Aziz Özel, iş adamları olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile istişare içerisinde çalışarak hareket etmek istediklerini söyledi. Sadıkoğlu’nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olmasının Malatya için bir avantaj olduğunu belirten Özel, “Malatya için hazırladığımız projeleri Sayın Sadıkoğlu’na sunup birlikte değerlendirmek ve üyelerimizin de sorularına yanıt bulmak istiyoruz. Katılımlarından dolayı Sadıkoğlu’na teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Davetten memnuniyetini dile getiren MTSO Başkanı Sadıkoğlu ise çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Malatya’da daha aktif ve faydalı bir Ticaret ve Sanayi Odası olacaklarını belirtti. Kendisinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinin Malatya için bir avantaj olduğunu belirten Sadıkoğlu, oda olarak daha hızlı ve aktif olacaklarını dile getirdi.