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Başkan Polat’tan şehit torununa jest

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, makam aracını 15 Temmuz şehidi Zekeriya Bitmez’in sünnet olan torunu Yasin Efe’ye tahsis etti. 

Başkan Polat’tan şehit torununa jest

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, makam aracını 15 Temmuz şehidi Zekeriya Bitmez’in sünnet olan torunu Yasin Efe’ye tahsis etti. 

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:39
Başkan Polat’tan şehit torununa jest

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şehit düşen Zekeriya Bitmez’in 3 yaşındaki torunu Yasin Efe Bitmez’in sünnet düğününde kendi makam aracını tahsis etti. Başkan Polat, erkekliğe ilk adımını atan Yasin Efe’nin özel gününde makam aracını süsleterek, sünnet düğününe gönderdi. 
Makam aracına annesi Seher Gül ve babası Kadir Can Bitmez ile birlikte binen Yasin Efe, ilk olarak Turgut Özal Tabiat Parkı'nda bulunan hayvanat bahçesini gezdi. Burada Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’la birlikte hayvanat bahçesini gezen minik Yasin Efe, hayvanlarla tek tek ilgilendi. Yasin Efe, daha sonra Malatya sokaklarında Başkan Polat’ın makam aracıyla konvoy yaparak şehir turu attı. Konvoyun ardından geçilen düğün merasiminde, Yasin Efe mehteran takımı eşliğinde salona giriş yaptı. 
Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı düğün merasiminde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yasin Efe’nin dedesi Zekeriya Bitmez, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, hiç kimse daha sokağa çıkmamışken Malatyalıya yakışır bir şekilde İstanbul havalimanında hainlere dur demek için meydana indi. Hain darbe girişiminde 251 şehidimizden biri de Zekeriya Bitmez abimiz oldu. Allah şehadetini kabul etsin” şeklinde konuştu. 
Şehit Zekeriya Bitmez’in eşi Serpil Bitmez’in gözyaşlarına hakim olamadığı gecede daha sonra tüm şehitler için dua edildi. 

İHA

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