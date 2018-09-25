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Başkan Polat’tan Rektör Karabulut’a hayırlı olsun ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret ederek, göreve başlamasından dolayı hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Başkan Polat’tan Rektör Karabulut’a hayırlı olsun ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret ederek, göreve başlamasından dolayı hayırlı olsun temennisinde bulundular.

25 Eylül 2018 Salı 14:16
Başkan Polat’tan Rektör Karabulut’a hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Rektör Prof. Dr. Karabulut’a görevinin hayırlı olmasını dileyerek, “Turgut Özal Üniversitesi Malatya’mız için çok önemli. Malatya’mızın İnönü Üniversitesi Türkiye’de marka bir üniversite, şimdi ikinci bir üniversitemiz Turgut Özal Üniversitemiz, ki rahmetli Turgut Özal’ın ismini taşıyor olması ayrıca güzelliği söz konusu. İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi kendi içinde kardeş rekabet içerisinde Malatya’nın eğitim kalitesini çok daha yukarılara çıkartacak. Hem İnönü Üniversitemiz hem Turgut Özal Üniversitemiz Türkiye’de aranan bir üniversite olacak. Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Hanım, Malatya’mızı çok iyi tanıyan, çok iyi bilen, Malatya’nın sosyolojik yapısını çok iyi bilen ve İnönü Üniversitemizde uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan kıymetli bir hocamız. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Turgut Özal Üniversitesinin altyapısı ile ilgili olarak ne gerekiyorsa, şehir yapısı ile ilgili olarak üzerimize düşüyorsa hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

KAYISIYI BİLİMLE BULUŞTURACAĞIZ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, ziyaret için teşekkür ederek, “Öncelikle bir devlet büyüğümüzün ismini alan Malatya Turgut Özal Üniversitesine rektör olarak atanmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Malatya geleneksel ürünleriyle zengin bir tarım iklimine sahip. Kayısı her yerde yetişmiyor, altın değerinde hizmet sunabileceğiniz bilimle buluşturabileceğiniz bir değerimiz var. Kayısı ile ilgili olarak geçmişte çok çalışmalar yaptık. Burada da bilimle tarımı, bilimle hayvancılığı, yine sağlığı, yeri geldiğinde geleneksel ürünleriyle birleştirebileceğiz. Yepyeni sıfırdan bir üniversite kuruluyor. Biz şehrimize bilimsel olarak katkı sunacağız. Büyükşehir Belediyemize, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerimize şimdiye kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. ‘Birlikte Yürüyeceğiz’ sloganınız çok güzel. Bizlerde akademik anlamda destek vererek sizlerle yürüyeceğiz. Sizlerinde üniversitemize ve öğrencilerimize katkılarını bekliyoruz. Türkiye çapında ve dünyada sayılı ve sıralı kaliteli ve akrediteli üniversiteler arasına girmeyi hedefliyoruz. Üniversitemize verilen ve verilecek tüm destekler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatErtan Mumcu
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