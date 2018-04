BAŞKAN POLAT’TAN MESAJ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yayımladığı kutlama mesajında, "Emniyet Teşkilatımız huzur ve güvenliğimizi sağlarken gücünü halktan ve kanunlardan alarak yapmaktadır. Üstlendiği önemli sorumluluklarını her zaman fedakârca yapanyeri geldiğince canından vazgeçerek ülkemizin huzur ve güveni için büyük bir özveri gösteren Emniyet Teşkilatımızın hizmetlerinden gurur duymaktayız. Her anlamda köklü bir deneyim ve birikime sahip Emniyet Teşkilatı, modern koşulların gerektirdiği her türlü teknik ve idari donanıma sahip olarak, başarılı hizmetler sunmaya 173 yıldır devam etmektedir. Halkın huzuru, güvenlik ve asayişin temini, devletimizin bütünlüğü için cefakârca hizmet veren Emniyet Teşkilatımıza destek olmak hepimizin asli görevidir.Ülkemizin huzur ve güveni için ülke çapında büyük bir fedakârlık göstererek takdire şayan hizmetler sunan Emniyet Teşkilatımızın çok değerli mensupları mesai mefhumu bilmeden, 7/24 görev yaparak halkımızın güven ve takdirini her daim kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Emniyet Teşkilatımızın 173. yıl dönümü dolayısıyla görevi başında şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve başarı diliyor, güvenlik birimlerimize yardımlarını esirgemeyen kıymetli Malatya ve Yeşilyurtlu hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (Bülten)busabahmalatya.com