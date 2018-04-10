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BAŞKAN POLAT’TAN MESAJ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Polis Teşkilatının düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, huzur, güven ortamının sağlanması gibi önemli görevleri layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

BAŞKAN POLAT’TAN MESAJ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Polis Teşkilatının düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, huzur, güven ortamının sağlanması gibi önemli görevleri layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

10 Nisan 2018 Salı 11:45
BAŞKAN POLAT’TAN MESAJ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yayımladığı kutlama mesajında, "Emniyet Teşkilatımız huzur ve güvenliğimizi sağlarken gücünü halktan ve kanunlardan alarak yapmaktadır. Üstlendiği önemli sorumluluklarını her zaman fedakârca yapanyeri geldiğince canından vazgeçerek ülkemizin huzur ve güveni için büyük bir özveri gösteren Emniyet Teşkilatımızın hizmetlerinden gurur duymaktayız. Her anlamda köklü bir deneyim ve birikime sahip Emniyet Teşkilatı, modern koşulların gerektirdiği her türlü teknik ve idari donanıma sahip olarak, başarılı hizmetler sunmaya 173 yıldır devam etmektedir. Halkın huzuru, güvenlik ve asayişin temini, devletimizin bütünlüğü için cefakârca hizmet veren Emniyet Teşkilatımıza destek olmak hepimizin asli görevidir.Ülkemizin huzur ve güveni için ülke çapında büyük bir fedakârlık göstererek takdire şayan hizmetler sunan Emniyet Teşkilatımızın çok değerli mensupları mesai mefhumu bilmeden, 7/24 görev yaparak  halkımızın güven ve takdirini her daim kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Emniyet Teşkilatımızın 173. yıl dönümü dolayısıyla görevi başında şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve başarı diliyor, güvenlik birimlerimize yardımlarını esirgemeyen kıymetli Malatya ve Yeşilyurtlu hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur Polat10 Nisan Polis Haftası
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