Başkan Polat’a Ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya’da Sivil Toplum Kuruluşları her zaman güçlü olmuştur. Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Malatya’mıza katkıları her zaman büyük olmuştur. Malatya’mıza okul yaptırarak eğitim alanında da katkıları olmuştur. Bundan sonrada Malatya’mıza katkılarınızı bekliyoruz. Tekrar Malatya’mıza hoş geldiniz diyor, sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Sayın Başkanımın, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’ya yapacağı hizmetlerde Allah yolunu açık etsin. Malatya’nın fahri hemşerisi olmaktan, Malatyalı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ziyaretimizi Malatyalı olarak gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. (Bülten)