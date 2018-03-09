BAŞKAN POLAT'TAN DESTEK

E. Y. Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, beraberinde Kulüp Yöneticisi Mehmet Maden, Müslüm Boztaş ve Remzi Uğur ile birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor’a Fenerbahçe karşılaşması için başarı dileklerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Süper Lig'in son iki haftasında kazandığı 6 puanla ligde daha iyi bir konuma gelen Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetlerle hepimizi gururlandırmıştır. Süper Lig'de 34 puanla 9. sırada bulunan Malatyaspor, hepimizin göz bebeği, onuru ve gururudur” ifadelerine yer verdi.

E. Y. Malatyaspor’un hakem hatalarının yoğunlukta yaşandığı maçlara rağmen iyi futbol ve güzel sonuçlarla Malatya’yı layıkıyla temsil ettiğini belirten Polat, “Pazar günü de ülkemizin güzide kulüplerinden Fenerbahçe’yi kendi sahasında misafir edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’a güvenimiz tamdır, inşallah galibiyet serisine bu maçta da devam edeceğiz. Zorlu bir rakiple oynayacak olmamıza rağmen ilk yarıdaki bu denli maçlardan önemli puanlar çıkartan takımımız yine tribünleri dolduracak olan fedakar taraftarlarımızın vereceği 90 dakikalık destekle sahadan 3 puanla ayrılacaktır, takımımıza sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz. Başkanımıza, kulüp yönetimine, taraftarlarımıza, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize başarılar dilerim. Evkur Yeni Malatyaspor, hepimizin ortak değeridir.” şeklinde konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise takıma verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediyesini her zaman yanlarında gördüklerini, verilen desteklerin kendileri için büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Başkan Gevrek, “Ligin ilk yarısında kendi sahamızda kazandığımız Galatasaray maçı öncesinde de başkanımızı ziyaret etmiştik, o gün de inşallah kazanırız demiştik ve kazandık. Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı öncesinde yine başkanımızı ziyarete ettik, inşallah bu ziyaret uğurlu gelir ve kazanırız. Evkur Yeni Malatyaspor tüm Malatyalıların ortak değeri ve paydasıdır, bugünlere hep beraber, el ele, omuz omuza vererek geldik. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanlarımıza verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun. Taraftarlarımızla, esnaflarımızla bütün Malatyalı hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle Süper Lig'e geldik. Hafta sonu da kendi evimizde ülkemizin güzide takımlarından Fenerbahçe’yi konuk edeceğiz. Fenerbahçe’yi en güzel şekilde misafir edeceğiz. Pazar günkü maç için hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmaktır. Teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize inancımız tamdır, tribünleri dolduracak taraftarlarımızın vereceği destekle inşallah 3 puan bizim olacak. Belediyelerimizin, kurumlarımızın ve taraftarlarımızın hep birlikte hareket ederek, aynı hedefe kilitlenerek, takımımıza sahip çıkarak inşallah daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com