BAŞKAN POLAT RPOJELERİ ANLATTI

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve davetliler katıldı. Toplantı da açılış konuşmasın yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe genelinde 4 yıl içerisinde hayata geçen hizmetleri ve yatırımları toplumun tüm kesimlerine anlatmak ve tanıtmak amacıyla inceleme gezileri düzenlediklerini belirterek, “Bu mekanların asıl sahibi kıymetli hemşehrilerimizdir, kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bu inceleme gezilerine 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız katılabiliyor. Yeşilyurt’ta yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlarla aynı yöne bakarak ilçenin gelişim ve değişim atağını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Polat, “AK Belediyecilikte yorgunluk yoktur, 7/24 millete hizmet vardır. Bütün vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeye, iç içe olmaya ayrı bir önem veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak gece gündüz demeden ilçe sakinlerine hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. 82 mahallesi 311 bin 764 nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde eşit ve tarafsız hizmet ulaştırıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemiz kent genelinde olduğu gibi çevre yolunun alt tarafındaki Bentbaşı, İlyas, Çavuşoğlu, ve Salköprü mahallelerinin alt yapısını baştan aşağıya yeniledi, özellikle Salköprü mahallemizde suyla ilgili yaşanan sorunlar ortadan kaldırıldı, şebeke daha sağlıklı hale geldi orada yaşayan halkımız suyunu rahatlıkla musluğundan içebiliyor. Bizlerde alt yapısı tamamlanan bu mahallelerimizin üst yapılarını daha sağlıklı hale getirerek yaşam standardını yükselttik" dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Malatya’da belediyecilik alanında çok önemli hizmetleri halk ile buluşturduklarını dile getirerek, “Kentin her noktasında bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Gelecek neslimizin daha huzur ve güvenle yaşayacağı, park alanları, semt konakları ve gençlik merkezleriyle, kalite standardı yüksek alt ve üst yapı hizmetleriyle her yönüyle modern bir Malatya’yı gelecek nesillere emanet etmenin derdindeyiz” şeklinde konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bayanlara yönelik pozitif ayrımcılık yapan ve bayanlara aktif görevler veren Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik ederek, “Meltem Kavuk Malatya’da tek kadın Belediye Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda mimar olan ve Yeşilyurt’un mimarı yapısı ve imarıyla ilgili yoğun bir şekilde çalışan bayan bir kardeşimizi böylesine önemli bir göreve getiren, bayanlara pozitif ayrımcılık yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımızı kutluyorum. Başkanımızı ve işini layıkıyla yapan Meltem kardeşime başarılar dilerim. Biz bayanlar iyi çalışırız, iyi denetleriz, iyi hesap sorar ve hesap alırız” ifadelerine yer verdi. Malatya’da yerel yönetimlerin çok ciddi hizmetler ürettiğine hatırlatan Öznur Çalık, “Bentbaşı, İlyas, Çavuşoğlu, ve Salköprü’lü bayan kardeşlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlçe genelinde hizmete giren Bilgi Evlerini, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerini, sosyal yaşam alanlarını ve yeni yatırımları bizzat yerinde inceliyorsunuz" diye konuştu.