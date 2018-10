Başkan Polat öğrencilerle bir araya geldi

Kernek Külliyesi ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı İhsan Gencay ve ilgili şube müdürleri katıldı.

ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLERİNE KATKIDA BULUNUYORUZ

Eğitimin çok önemli olduğunu belirten Başkan Polat, “Dinimizin ilk emri ‘Oku’dur. Her alanda ve her konuda daha geniş bilgi birikimine sahip olabilmek için okumanın önemli olduğu dinimizce de bildirilmektedir. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Semt Konaklarımızda ve Kernek Külliye’mizde de kurslarımız başladı. 9 eğitim merkezimizde şu an itibariyle 1670 ilköğretim çağındaki çocuklarımız ile Nezaket okullarında 4-6 yaş gurubu 186 çocuğumuza eğitim verilmektedir.Ayrıca eğitim kurumlarımızda üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize de eğitim desteği verilmektedir. Bu kurslarımızda geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Daha güçlü yarınlar için birlikte yürüyeceğimiz çocuklarımızın eğitimine bir nebzede olsa katkıda bulunabiliyorsan ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

Başkan Polat Kernek Külliyesi’ndeki öğrencileri ziyareti sırasında öğrencilere çikolata ikramında bulunarak, öğrencilere eğitimin ve öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu belirten bir de mektup verdi.

Başkan Polat mektubunda kısaca, “Hayatımızın her döneminde başarıya giden yolun gayret, emek ve sabır basamaklarından geçtiğini hatırlatmak isterim. Sizler ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hemde milletimize karşı sorumluluklarınızı aşkla yerine getirmeniz sizden tek beklentimizdir” ifadelerinde bulundu. (Bülten)