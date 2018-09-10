Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92609
ALTIN
248.308
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.3995
EURO
7.4826

Başkan Polat nakliyatçı esnafı ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşiltepe bölgesinde bulunan Nakliyatçılar Sitesi esnaflarını ziyaret ederek bir süre görüştü. 

Başkan Polat nakliyatçı esnafı ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşiltepe bölgesinde bulunan Nakliyatçılar Sitesi esnaflarını ziyaret ederek bir süre görüştü. 

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:21
Başkan Polat nakliyatçı esnafı ile bir araya geldi

Nakliyatçılar Sitesi ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Başkan Danışmanı Mehmet Güner, Nakliyatçılar Sitesi Dernek Başkanı Halis Aydoğdu, bazı daire başkanları, şube müdürleri ile esnaflar katıldı. Nakliyatçılar Sitesi Dernek Başkanı Halis Aydoğdu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyareti bizleri son derece mutlu etmiştir. Sayın Başkanımız her zaman halkla, esnafla iç içe olmuştur. Bizleri kırmayarak buraya geldikleri için tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Daha güzel ve yaşanabilir bir Malatya oluşturmak için toplumun her kesimi ile zaman zaman bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Polat, “Malatya’ya hizmet üretirken istişareye ve diyaloğa büyük önem veriyoruz. Toplumun bütün dinamikleri ile birlikte hareket ederek Malatya’mızı daha güzel noktalara taşımak için çalışmaktayız. ‘Memleket Emektir’ sloganı ile Malatya’mıza hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberindeki heyet ile birlikte Nakliyatçılar Sitesini gezerek, site esnafları ile sohbet edip sorunları hakkında bilgiler aldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur Polat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 bin hanenin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak
5 bin hanenin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak
Turgut Özal Üniversitesinde devir-teslim töreni
Turgut Özal Üniversitesinde devir-teslim töreni
Milletvekili Çakır kirve oldu
Milletvekili Çakır kirve oldu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim