Başkan Polat nakliyatçı esnafı ile bir araya geldi

Nakliyatçılar Sitesi ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Başkan Danışmanı Mehmet Güner, Nakliyatçılar Sitesi Dernek Başkanı Halis Aydoğdu, bazı daire başkanları, şube müdürleri ile esnaflar katıldı. Nakliyatçılar Sitesi Dernek Başkanı Halis Aydoğdu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyareti bizleri son derece mutlu etmiştir. Sayın Başkanımız her zaman halkla, esnafla iç içe olmuştur. Bizleri kırmayarak buraya geldikleri için tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Daha güzel ve yaşanabilir bir Malatya oluşturmak için toplumun her kesimi ile zaman zaman bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Polat, “Malatya’ya hizmet üretirken istişareye ve diyaloğa büyük önem veriyoruz. Toplumun bütün dinamikleri ile birlikte hareket ederek Malatya’mızı daha güzel noktalara taşımak için çalışmaktayız. ‘Memleket Emektir’ sloganı ile Malatya’mıza hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberindeki heyet ile birlikte Nakliyatçılar Sitesini gezerek, site esnafları ile sohbet edip sorunları hakkında bilgiler aldı. busabahmalatya.com