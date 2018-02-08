Başkan Polat Kültür Sarayı projesini Çalık’a anlattı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Selçuklu mimarisi örnek alınarak projesi çizilen Yeşilyurt Kültür Sarayıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a sunum yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti İl Başkanı Hakan KAhtalı’nın da katıldığı bilgilendirme sunumunda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın ihtiyaç duyduğu Kongre ve Kültür Sarayı talebine cevap verecek teknik donanım ve alt yapıya sahip ‘Yeşilyurt Kültür Sarayı’ projesinin çok amaçlı salonlarıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Yeşilyurt Kültür Sarayı projesinin görsel çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterimini dikkatlice takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Yeşilyurt Kültür Sarayı projesi kentimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları arasındadır. Böylesine kıymetli bir yatırımı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak adına gece gündüz demeden çalışan Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. AK Belediyelerimiz, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı ile Malatyamızın sosyal hayatını zenginleştirmeye devam ediyor. Yeşilyurt Belediyesi de bu anlamda önemli hizmetlerde bulunuyor” ifadelerini kullandı. Dört yıl içerisinde sanatsal, kültürel ve eğitim faaliyetleriyle bölgesinde takip edilen ilçe hüviyetine kavuşan Yeşilyurt’u yatırımlarla geleceğe taşıdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Polat, “311 bin 764 hemşehrimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı, Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’un sosyal dokusuna uygun, tarihi ve kültürel zenginliklerini daha kıymetli hale getirecek yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. AK Belediyeciliğin temeli olan sürekli gelişim, değişim ve yenilik anlayışı çalışmalarımıza yön vermektedir. Yeşilyurt Kültür Sarayı projemiz Malatya’nın sosyal, kültürel ve eğitim vizyonuna değer kazandıracak. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Merkez İlçe Belediyeleri, İlçe Belediyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın yoğun faaliyetlerinden dolayı mevcutta bulunan salonlarımız beklentilere cevap veremeyecek düzeye geldi. Malatya, ekonomik yapısı, ticaret alanları, güçlü ulaşım ağı, otelleri, güler yüzlü ve misafirperver insanlarıyla çok büyük sanatsal ve kültürel buluşmalara, kongre, seminer ve çalıştaylara ev sahipliği yapacak potansiyele sahip bir kenttir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta çok amaçlı salonları, fonksiyonel yapısı ve iç ve dış mimarisiyle kentimize yakışacak niteliklere sahip, yurt içi ve yurt dışından gelecek konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayabileceğimiz, kentimizin güçlü potansiyelini harekete geçirebilecek özelliklere sahip ‘Yeşilyurt Kültür Sarayı’ projesine hız verdik. Türkiye’de örnek alınacak bir yatırımı kentimize ve ilçemize kazandırmak için büyük bir heyecanla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Ulusal ve uluslararası çapta sanatsal buluşmalara ev sahipliği yapacak şekilde projelendirilen Yeşilyurt Kültür Sarayının gelecek nesillere bırakılacak önemli yatırımlar arasında yer alacağını ifade eden Başkan Polat, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa açtığımız Yüzakı Bulvarı üzerinde Malatya Büyükşehir Belediyemize ait 270 dönümlük arazi üzerinde geniş kapsamlı bir park yapılacak, bu parkın 25 dönümlük bölümünde iç ve dış tasarımı Selçuklu mimarisini örnek alarak hazırladığımız Yeşilyurt Kültür Sarayı projemizi hizmete sunacağız. Üç kat üzerinden inşa edilecek projemizd, beş adet seminer salonu, iki adet 42 kişilik, bir adet 39 kişilik salon, idari birim, kütüphane ve sergi alanları, atölyeler ile 200 kişiye hizmet verecek kafeterya, altı adet dükkân, bay ve bayan mescid alanlarımız olacak. Bin 453 koltuklu Fetih, 571 koltuklu Vuslat ve 250 koltuklu Direniş salonlarımız ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikler, tiyatro ve kongrelere ev sahipliği yapacak şekilde tasarımı yapılacak.350 araçlık kapalı otopark, yeşil alanlar, kamelyalar ve dinlenme alanlarıyla her yönüyle değerli bir yatırımı kentimize kazandırmış olacağız. Yaklaşık bir yıldır bu önemli proje üzerinde çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bundan önceki yatırımlarımızda olduğu gibi Yeşilyurt Kültür Sarayı projemiz içinde araştırma ve geliştirme anlayışını ön planda tuttuk. Akıl akıldan üstünden gerçeğinden yola çıkarak gerek şahsım gerekse Başkan Yardımcılarımız ve mühendis arkadaşlarımız Gaziantep, Bursa ve Mersin başta olmak üzere birçok kentteki Kültür Merkezlerini yerinde inceledik ve projemize şekil verdik. Statik ve mimari projesi Etüd Proje Müdürlüğümüz tarafından çizilen Kültür Sarayımızın teknik alt yapısı ve ses sistemine ayrı bir önem veriyoruz, bu tip yatırımlarda mekanik alt yapı ve akustik yapının çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin en önde gelen mühendislerini kentimize davet edeceğiz ve onların kontrolünde makine ve aküstik işlemlerini gerçekleştireceğiz. İlçemizi sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında daha iyi noktaya taşımak, gelecek nesillere daha güzel bir ilçe bırakmak adına bu tür yatırımların yeri ve önemi farklıdır” diye konuştu.

Başkan Polat, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Nikah Dairesinin de Yeşilyurt Kültür Sarayı içerisindeki bir bölümde hizmet vereceğini, evlendirme işlemlerinin de burada yapılacağını sözlerine ekledi.