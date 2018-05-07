Başkan Polat, Kitap Fuarı’nı Ziyaret Etti

Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kitap Fuarı’mıza katılan buradaki herkesi en içten dileklerimle selamlıyorum. Fuar süresince Malatyalı okurlarımızla, öğrencilerimizle kısacası 7’den 70’e herkesle buluştuğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitap Fuarı Büyükşehir Belediyemizin en büyük projelerinden birisidir. Kitap Fuarı kültürel olarak güzel bir hizmet, 350’den fazla yazar ve yayınevini bir araya getiriyor. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında 200 okulda öğrenci yazar buluşması, imza günü etkinlikleri, konferans ve söyleşi etkinliklerimiz dolu dolu geçti. 30 bin hediye kitap kampanyası düzenledik. Bilim ve Kitap noktasında mutlaka çocuklarımızı buluşturmamız lazım, mesafeleri kısaltmamız lazım. Ben şahsen kitap fuarımızı çok önemsiyorum. Allah-u Teala’nın ilk emri oku ve Peygamber Efendimiz, beşikten mezara kadar ilim buyuruyor” şeklinde konuştu.

KİTAP FUARINDA 6’NCI YILIM

Fuara katılan, Sevda Türküsev ise, “Benim kitap fuarında 6’ncı yılım. İlk geldiğim günden itibaren tüm arkadaşlar güler yüzü, özveri ve sabırlarıyla gönüllerini vererek bu organizasyona herkesin emek verdiğini gördüm. Güzel bir çaba sarf ediyorlar. Türkiye’de gittiğim fuarlar içinde Malatya ve Kocaeli çok farklıdır. Malatya’da şunu görüyorum. Anne babalar çocuklarını kitap fuarına getiriyor. Çocuklar kitaba dokunuyor. Kitabın kokusunu koklatıyor. Anne okursa, çocuk öğrenir, çocuk öğrenirse toplum gelişir. Her sene kitap fuarı büyüyerek devam ediyor. Davetiniz ve nezaketiniz için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Malatya halkına teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

‘KUDÜS’ TEMASI

Yazar Bilal Sami Gökdemir de, "7. Malatya Anadolu Kitap ve kültür fuarına 6’ncı kez katılıyorum. Bundan 6 sene önce 2014 senesinde ‘Barışın Dili Okumaktır’ sloganıyla başlatılan bir kitap fuarıydı. Ben o kitap fuarına katıldığım tarihten itibaren 6 senedir, Türkiye’nin 75, dünyanın 10 ülkesini gezdim. Yapılan bütün kitap fuarında Malatya’nın ismi geçmiştir. Gitmiş olduğumuz her yerde Malatya Kitap Fuarı’nı ziyaret edin demişizdir. Bizleri havaalanından alıp 2-3 gün boyunca bizleri misafir eden, ağırlayan bütün emektar kişilere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sayede güzel dostluklar ve arkadaşlıklar kurduk. Bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanıma ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Kitap Fuarı’nın temasının ‘Ah Kudüs’ olmasını da çok anlamlı buluyorum” diye konuştu.