Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92389
ALTIN
247.971
DOLAR
6.4673
STERLİN
8.4092
EURO
7.4908

Başkan Polat, çalışmaları yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmete sunulan Horata Mesire Alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 

Başkan Polat, çalışmaları yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmete sunulan Horata Mesire Alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 

11 Eylül 2018 Salı 17:29
Başkan Polat, çalışmaları yerinde inceledi

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sarı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Başkan Danışmanı Mehmet Güner, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Şirket Genel Müdürleri, bazı daire başkanları, şube müdürleri, mahalle muhtarları katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet Horata Mesire Alanını gezerek yapılan çalışmalar ve düzenlemeler hakkında bilgiler aldılar. Yapılan gezinin ardından Bahçebaşı Mahalle Muhtarı İlhami Yumrutepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Muhtar Yumrutepe, “Horata Mesire Alanı yapılan düzenleme çalışmaları ile güzel bir görünüme kavuştu. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ise, “Yapılan hizmetlerden dolayı bir Banazılı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu yapılan hizmetler devam eder. Yapılan çalışmalarla Horata Mesire Alanı daha güzel bir görünüme kavuşmuş oldu” şeklinde konuştu. 
Horata Mesire Alanının yeniden düzenlendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’da 112 Acil Eylem Planın da Horata Mesire Alanının yeniden düzenlenmesi ve halkın hizmetine sunulmasın da yer aldığını belirterek “Mesire Alanındaki eksiklikleri en kısa sürede gidererek halkımızın hizmetine sunduk. Hemşehrilerimizin şehrin gürültüsünden bir nebze de olsa kurtulması ve güzel vakit geçirmesini sağlamak adına çalışmalarımızı çok kısa süre içerisinde tamamladık. Bu alanda çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra, 18 adet kamelya, 20 adet piknik masası, çocuk oyun grubu ile çalı tipi birçok fidan dikimi gerçekleştirdik. Horata Mesire Alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı. 
Su kaynağı bakımından da oldukça zengin olan Malatya’da birçok mesire alanının olduğunu dile getiren Polat, “Bu mesire alanlarının iyileştirilip vatandaşlarımızın hizmetine sunulması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanlarda da gerekli düzenleme çalışmalarını yaparak Malatyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bugün 112 Acil Eylem Planında belirtmiş olduğumuz açılışlardan 10.sunu hizmete açıyoruz. İnşallah bundan sonra da belirtmiş olduğumuz hizmetleri adım adım hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, eski görünümünden çok uzak olan Horata Mesire Alanında piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur Polat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Başsavcı göreve başladı
Yeni Başsavcı göreve başladı
Malatya’da Genç Hukukçular Derneği kuruldu
Malatya’da Genç Hukukçular Derneği kuruldu
Rektör Karabulut, teşekkür ziyaretinde
Rektör Karabulut, teşekkür ziyaretinde
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim