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Başkan Polat, altyapı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat MASKİ tarafından Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde yapımına başlanan 4,5 milyon TL değerindeki içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Polat, altyapı çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat MASKİ tarafından Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde yapımına başlanan 4,5 milyon TL değerindeki içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:43
Başkan Polat, altyapı çalışmalarını inceledi

Söz konusu çalışmayla Kurucuova Mahallesi’ne 25 kilometrelik içmesuyu, 24 kilometrelik de kanalizasyon altyapısı inşa edilecek. 

Kurucuova Mahallesi’ne yapılan kanalizasyon ve içmesuyu çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise “Kurucuova’daki çalışmaları yerinde incelemek için geldik. Hem sahada Kurucuovalı kardeşlerimizle selamlaştık, hem de buradaki çalışmalarımızı yerinde inceleme fırsatı bulduk. Kurucuova’da şuan işin yüzde 20’sindeyiz. Toplamda 4,5 milyon TL maliyetli bir çalışmamız var. 25 kilometre içmesuyu hattı, 25 kilometre de kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Toplamda bu çalışma 50 kilometrelik bir mesafeye tekabül ediyor. Yine Batak Deresi denilen ve Kurucuovalı kardeşlerimizin çok istediği iki su kaynağımız var. Bu su kaynağıyla ilgili çalışmayı da haricen yaptırmaktayız. Şuan harita alımlarını yaptırıyoruz. Daha sonraki süreçte orayı da ihale edip, şebekeyle birlikte buradaki kardeşlerimiz istedikleri suya kavuşabilecek. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yönde ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken yaptığı o örnek belediyecilik hizmetlerini kendimize örnek alarak, bizlerde Malatya’mızın dört bir tarafında çalışmalar yapıyoruz. MASKİ olarak yılbaşı itibariyle 320 milyon TL’lik bir yatırımımız vardı, bu yatırımı 400 milyon TL’ye çıkarmış olacağız. Tabi 4 yılda 400 milyonluk altyapı yatırımı çok ciddi bir yatırım. Ama biz memleket emektir diyoruz, birlikte yürüyeceğiz diyoruz. Gece demeden, gündüz demeden de biz bu millete hizmet edeceğiz” sözlerini kaydetti. (Bülten)

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatMASKİKurucuova Mahallesi
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