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BAŞKAN NECATİ KARABAY'DAN AÇIKLAMA

Hukukçular Derneği Başkanı Necati Karabay, 28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

BAŞKAN NECATİ KARABAY'DAN AÇIKLAMA

Hukukçular Derneği Başkanı Necati Karabay, 28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

busabahmalatya
busabahmalatya
28 Şubat 2018 Çarşamba 15:51
BAŞKAN NECATİ KARABAY'DAN AÇIKLAMA

Dernek Başkanı Karabay yaptığı açıklamada 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatarak, halen cezaevlerinde suçsuz yere yatanların olduğunu ifade etti. Cezaevlerinde 28 Şubat süreci nedeniyle yatan insanların FETÖ yanlısı olmayan hakimler ve mahkemeler tarafından yeniden yargılanmasını isteyen Karabay, "İslami hizmetleri ve inançları dolayısıyla 28 Şubat post modern darbecilerin, Batı Çalışma Grubunun zulmüne maruz kalan inançlı ve İslami hassasiyeti olan insanlar, darbe destekçisi polislerin işkence, kumpas ve iftirasıyla hazırlanan ifade ve sözde itirafnameler, darbe destekçisi savcıların hazırladığı iddianameler, hakimlerin verdiği kararlar ve son olarak darbe destekçisi Yargıtay üyelerinin verdiği onama kararları ile hayatlarının baharında cezaevlerine atılmışlar, halen cezaevindedirler. Bu insanlar, adil ve tarafsız ve FETÖ yanlısı olmayan hakimler ve mahkemeler tarafından yeniden yargılanmalıdırlar. Hükümetimiz bu konuda biraz hızlı davranmalı, gerekirse bu konuda bir yasa çıkarılmalıdır. Kaldı ki,28 Şubat mağdurlarını kumpasla cezaevlerine atan, FETÖ mensubu hakim ve savcılar, Yargıtay üyeleri meslekten atılmış olup, bu durum dahi Ceza Muhakemeleri Kanununda yer alan Yargılamanın yenilenmesinin bir gerekçesidir" dedi.


Karabay, darbecilere destek veren, onları ateşleyen bir de sivil ayağı, medya, siyasetçi ve iş adamlarından oluşan ayağı olduğunu da vurgulayarak, "Beşli çeteyi oluşturan TİSK, TESK, TOBB, TÜRK-İŞ ve DİSK vardı .Vural Savaş, Nuh Mete Yüksel gibi savcılar, Kemal Alemdaroğlu ve Nur Sertel gibi Rektör destekçilerini de unutmamak gerekir. Devam eden 28 Şubat darbe davasında 60 general ve askeri personel yargılanıyor ve karar aşamasındadır. Ancak yukarıda isimlerini ve mesleklerini saydığımız kişiler, medyadaki darbe şakşakçıları, sanık sandalyesine oturmadıkça, cezalandırılmadıkça, kamu vicdanı rahatlamayacaktır. Bu darbeciler ve darbe sevicileri halkımıza da hesap vermelidirler” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 28.02.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
HUKUKÇULAR DERNEĞİNecati Karabay28 şubatDarbe
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