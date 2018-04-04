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BAŞKAN MİLLİOĞULLARI, PROJELERİNİ TEK TEK ANLATTI

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret ederek ilçede yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN MİLLİOĞULLARI, PROJELERİNİ TEK TEK ANLATTI

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret ederek ilçede yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:41
BAŞKAN MİLLİOĞULLARI, PROJELERİNİ TEK TEK ANLATTI

Ziyarette, Hekimhan Belediyesi tarafından kamulaştırılan Demir-Çelik Tesisleri Misafirhanesinin Otel olarak kente kazandırılması ve Surpohan Kilisesi Röleve ve müdahale çalışması projeleri görüşüldü. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Hekimhan’da alt-üst yapı olmak üzere birçok sosyal içerikli projenin de hayata geçirildiğini belitti. Başkan Millioğulları, “Tüm proje ve yatırımlarda her zaman yanımızda olan ve bizlere destek veren başta Valimiz Ali Kaban olmak üzere, tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Kaban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Hekimhan ilçesinin hizmetlerin en güzeline layık olduğunu söyledi. Kaban, “Amacımız tüm ilçelerimizin sosyo-ekonomik kalkınmalarına destek olmak ve oralarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam koşullarını daha da yükseltmektir” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 04.04.2018 17:08
Anahtar Kelimeler:
Hekimhana Yapılacak ProjelerAli KabanAliseydi Milliogulları
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