BAŞKAN MİLLİOĞULLARI'NA PAZAR YERİ TEPKİSİ

Başkan Emre, “Sayın Başkan bu uzlaşmaz tutumuyla hem vatandaşın alın terine engel olmaya çalışmakta hem de vatandaşa gelecek ucuz, kaliteli, taze sebze ve meyvenin ilçeye gelmesini engellemektedir” dedi.

PazarcılarHekimhan Belediye Başkanına tepki gösterdi. Pazar esnafı sayısının fazlalığı nedeniyle var olan pazar yerinin dar olmasından kaynaklanan sıkıntıları dile getirmelerine rağmen gereğinin yapılmamasına dün bir basın açıklaması yaparak tepki gösteren Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, önemli açıklamalarda bulundu.

Hekimhan Belediyesi tarafından yapılarak hizmete alınan pazaryeriyle ilgili Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları’yla görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatan Başkan Emre, Başkan Millioğulları’nın yeni yapılan pazar yerini beğenmediğini dile getiren açıklamalarının kamuoyunu yanıltma yoluna gittiğini ileri sürdü.

“YAPILAN ÇALIŞMALARI TAKDİR EDİYORUZ”

“Yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır” diye Başkan Emre, “Biz pazarcı esnafı olarak pazar yeri konusunu başta İlçe Kaymakamı Tunahan Efendioğlu ve Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları’ya görüşerek sıkıntılarımızı dile getirdik. Ayrıca Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Enver Kiraz’la da konuyu görüştük. İstişarede bulunduk. Onlarda esnafın yanında olduklarını dile getirdiler. Yapılan Pazaryeri konusunda bizim bir sıkıntımız yok. Sadece ilçe esnafının kullanabileceği bir alan olabilir. Bu anlamda başkanımızın eline sağlık diyor, yapılan çalışmalarıda takdir ediyoruz” şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞI 12,5 METREKARE YER DÜŞMEKTEDİR

Pazarın dar olmasına siteme eden Başkan Emre, “Ancak Hekimhan ilçemizde kurulan Pazar, büyük bir pazardır. Hekimhanlı esnafımızın yanında bu pazara Sivas, Malatya,Gürün ve Darende esnafıyla yaklaşık 80 civarında pazarcı esnafı katılmaktadır. Hal böyle olunca, Sayın Başkanın belirttiği gibi alanın tamamıesnafımıza tahsil edilse bile kişi başı 12,5 metrekare yer düşmektedir. Bunun yanında geçişleri vs. çıkardığınızda 78 metrekare yer kalmaktadır. Bırakın burada tezgah açmayı, seyyar satıcı tezgahıyla bile girecek yer zorbulunur hale gelecektir. Pazarcı esnafı sığsa dahi pazara vatandaşlar bile giremeyecek hale gelecektir” diye konuştu.

PAZARCIYA TEZGAH AÇACAK BİR YER VERİLSİN

Pazarcı esnafları olarak taleplerini dile getiren Başkan Emre, “Pazarcı esnafı olarak bizim talebimiz, önceden olduğu gibi pazar yeri cadde üzerinde olabilir, boş bir tarla dahi olabilir. Bizim esnafımız buna razıdır. Yeter ki tezgahını açacak bir yer verilsin.Hekimhan girişi olur, çıkışı olur. Bizim esnafımız bir yandan vatandaşa hizmet vermekte, diğer yandan ekmeğini alın teriyle kazanmak istemektedir. Sayın Başkan bu uzlaşmaz tutumuyla hem vatandaşın alın terine engel olmaya çalışmakta hem de vatandaşa gelecek ucuz, kaliteli taze sebze ve meyvenin ilçeye gelmesini engellemektedir” ifadelerini kullandı.