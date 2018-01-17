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BAŞKAN MİLLİOĞULLARI MAHALLELERİ İNCELİYOR

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Çulhalı Mahalle muhtarı Hüseyin Yüce “Mahallemize bağlı Bahçeler Sokak ‘ta taleplerimizi dinleyip incelemelerde bulunan, başta Hekimhan Belediye Başkanımız Aliseydi Millioğulları olmak üzere beraberindeki ekibine teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN MİLLİOĞULLARI MAHALLELERİ İNCELİYOR

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Çulhalı Mahalle muhtarı Hüseyin Yüce “Mahallemize bağlı Bahçeler Sokak ‘ta taleplerimizi dinleyip incelemelerde bulunan, başta Hekimhan Belediye Başkanımız Aliseydi Millioğulları olmak üzere beraberindeki ekibine teşekkür ederim” dedi.

SİNEM
SİNEM
17 Ocak 2018 Çarşamba 17:58
BAŞKAN MİLLİOĞULLARI MAHALLELERİ İNCELİYOR

Başkan Millioğulları “Hekimhan’a hizmet etmek bizim asli görevimiz. Sizlerin öneri ve destekleriyle önemli hizmetleri ilçemize kazandırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Bu anlamda sizlerin bu takdirleri bizi mutlu ederken, daha fazla ne yapabiliriz noktasında bizleri kamçılıyor. Halkımızın da desteği ile daha birçok hizmeti Hekimhan’ımıza kazandıracağız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bir yandan da Büyükşehir Belediyemiz ile beraber altyapı çalışmalarımız devam ederken diğer yandan sıcak ve stabilize çalışmalarımız devam ediyor. Fiziki Belediyeciliğin yanı sıra Sosyal Belediyecilik çalışmalarımızla da sizlerin gönüllerini kazanma gayreti içerisindeyiz” dedi.

Kaynak: Hekimhan Belediyesi

busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 17.01.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
Hekimhan BelediyesiMillioğullarıMahalleçulhalıHüseyin YüceMalatyaBusabah
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