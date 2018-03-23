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BAŞKAN MİLLİOĞULLARI AÇIKLADI

Hekimhan Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya geçmeleriyle ilgili mülakat süreci sona erdi.

BAŞKAN MİLLİOĞULLARI AÇIKLADI

Hekimhan Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya geçmeleriyle ilgili mülakat süreci sona erdi.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 13:12
BAŞKAN MİLLİOĞULLARI AÇIKLADI

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, mülakata girmeye hak kazanan 97 taşeron işçiden 96’sının başarılı olduğunu söyledi.

Sınav sürecinin ardından 4 günlük itiraz sürecinin olduğunu söyleyen Millioğulları konuyla ilgili olarak şunları söyledi;  “Taşeron işçilerle ilgili Hekimhan Taahhüt İnş.Mad.Taş.Tem.Gıd.Tur.San. ve Tic. Şirketi’ni Belediye Meclisimizde aldığımız bir kararla daha önceden kurmuştuk. İçişleri Bakanlığımızdan izin bekliyoruz. İşçilerimiz önümüzdeki aydan itibaren bu şirketin bir elamanı olarak çalışmaya başlayacaklar. İçişleri Bakanlığının hazırladığı uygulama yönetmeliğine göre süreç devam ettirilecektir. Çalışma şekillerinin belirlenmesi için yönetmelik onayını bekliyoruz. Taşeron işçilerimizin arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları devam ediyor. 1 Nisan’dan itibaren buradan gelecek sonuca göre belediye bünyesinde geçişler yapılarak süreç tamamlanacak. İşçilerimiz çalışmakta oldukları belediyemizin ilgili birimlerinde görevini sürdürecekler. İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun” (Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 23.03.2018 13:23
Anahtar Kelimeler:
Aliseydi MilliogullarıBusabahmalatyaTeşerona KadroHekimhan Belediyesi
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