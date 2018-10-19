Başkan Kiraz ateş püskürdü

"Her şeyi; dağı, taşı sattılar, sıra İş Bankası'nda bulunan Atatürk'ün hisselerine geldi" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, bu konunun bu şekilde gündeme getirilmesine tepki göstererek,"İş Bankası, Atatürk tarafından kurulmuş olan bizzat bir devlet bankası olarak değil,bizzat şahısların kurmuş olduğu bir banka.İş Bankası'nın ortağı, yüzde 28 hissesi Atatürk'e ait; aynı zamanda yüzde 40'ı çalışanlarının,yüzde 31'i de halka açık olan ve piyasada iyi olan bir banka. Atatürk bankayı kurduktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu hisseleri devretmemiş, dolayısıyla bu hisseler, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği yerlere harcanması konusunda CHP denetim yapıyor; Mustafa Kemal Atatürk adına onun vasiyetini yerine getiriyor.Cumhuriyet Halk Partisi olarak İş Bankası’ndan herhangi bir para almıyoruz" ifadelerini kullandı.

“HER TARAFI SATTILAR”

Hükûmetin bu konuyu gündeme getirmesine tepki gösteren Kiraz, "Türkiye'de satmadıkları yer bırakmadılar, her tarafı sattılar, bütün bankaları sattılar, cumhuriyetin kurumlarını sattılar. Tekel'den tutun, Sümer Fabrikası'na sayabileceğimiz çoğu bankayı sattılar, devlet şu anda 'İmar Barışı' kapsamında bütün arazilerini de satıyor, yani devlete ait olan bütün hazineyi satıyor dağ, taş, her şeyi satıyor. Daha önce de taş ocaklarına, maden ocaklarına peşkeş çektiler. Dağımızı, taşımızı, suyumuzu peşkeş çektiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin denetlediği İş Bankası'ndaki Atatürk'ün hisselerine göz diktiler. Onu da alıp satacaklar" ifadelerini kaydetti.

“GEÇMİŞTE DE GÜNDEME GELDİ”

Aynı tutumun geçmişte 1980 'de Kenan Evren ve Adnan Menderes döneminde de gündeme geldiğini ancak Anayasa Mahkemesi'nden döndüğünü belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,"Türkiye'nin şu andaki en güvenilir kurumlarından bir tanesi İş Bankası. Geçmiş dönemlerde bu denendi. 1980'de Kenan Evren denedi, Adnan Menderes denedi ama Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Çünkü bunun hukuki alt yapısı yok” ifadelerine yer verdi.

MHP'nin iş bankasında bulunan Atatürk'ün hisselerinin hazineye devri konusuna destek vermesine de sert tepki gösteren Kiraz,"Zaten uzun süredir maalesef görüyoruz; MHP bir parti olmaktan çıkmış, sadece AKP'nin bir şubesine dönüşmüş” dedi.