BAŞKAN KESKİN’E ZİYARET

Adalet Partisi (AP) Malatya İl Başkanı Koray Karcı, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uzunkayış tarafından ziyaret edilerek tanışılan Şevket Keskin, ziyaret eden ekibi karşıladı. Keskin, siyasette tecrübe ve birikimlerini anlatarak, nasihatlerde bulundu.

Ziyaret esnasında Oda Başkanı Keskin, duyduğu memnuniyeti ifade ederken İl BaşkanıKarcı ve heyetine millet için yola devam ettikleri süre boyunca maddi-manevi destekçi olacağının ifade ederken toplayıcı birleştirici bir üslup ile Türkiye’nin siyasi gündemi hakkındaki fikir alış verişinde de bulunuldu. Ziyaret sonrası AP İl Başkanı Koray Karcı gerçekleştirdikleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken bu nevi ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti.(Bülten)busabahmalatya.com