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BAŞKAN KESKİN’E ZİYARET

Türk siyasi hayatına yeniden giren ve ülke genelinde tüm illerde başkanlıkları kurularak yeniden hizmete talip olan Adalet Partisi’nin Malatya İl Başkanlığında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret gerçekleşti.

BAŞKAN KESKİN’E ZİYARET

Türk siyasi hayatına yeniden giren ve ülke genelinde tüm illerde başkanlıkları kurularak yeniden hizmete talip olan Adalet Partisi’nin Malatya İl Başkanlığında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret gerçekleşti.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:32
BAŞKAN KESKİN’E ZİYARET

Adalet Partisi (AP) Malatya İl Başkanı Koray Karcı, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uzunkayış tarafından ziyaret edilerek tanışılan Şevket Keskin, ziyaret eden ekibi karşıladı. Keskin, siyasette tecrübe ve birikimlerini anlatarak, nasihatlerde bulundu.

Ziyaret esnasında Oda Başkanı Keskin, duyduğu memnuniyeti ifade ederken İl BaşkanıKarcı ve heyetine millet için yola devam ettikleri süre boyunca maddi-manevi destekçi olacağının ifade ederken toplayıcı birleştirici bir üslup ile Türkiye’nin siyasi gündemi hakkındaki fikir alış verişinde de bulunuldu. Ziyaret sonrası AP İl Başkanı Koray Karcı gerçekleştirdikleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken bu nevi ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti.(Bülten)busabahmalatya.com 

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Adalet PartisiMalatya Esnaf Ve Sanatkarlar OdasıMalatyaMalatya Haberleri
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