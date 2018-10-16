Başkan Keskin’den 9 maddelik açıklama

Keskin, madde madde sıraladığı açıklamasında, “1-Kamuoyuna yansıyan tüm ifade ve iddialarımın sonuna kadar arkasındayım.2-Sayın Milletvekilinin kendi ifadesi ile ortağı olduğu şirkete, Esenlik Şirketi tarafından gayrimenkul verildiği doğrulanmıştır, doğrulamışlardır. Kamu malı Esenlik Şirketi ile Sayın Milletvekilinin ortağı olduğu şirket arasındaki ticari ilişkinin durumunu değerlendirmek ise kamuoyuna aittir. Sayın Milletvekilinin bizzat kendisinin doğrulamış olduğu bir iddiayı dönüp beni ispata davet etmesini yine kamuoyunun takdirine bırakıyorum” sözlerini kaydetti.

Başkan Keskin, yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“3-Şirketiniz, kamu malı Esenlik şirketinden ihale yapılmadan, kamuoyuna duyuru yapılmadan gayrimenkul alırken kime sordunuz ki, şimdi kamuoyu önünde müşteri bulunmasını istiyorsunuz? Ben, Sayın Milletvekilinin ve ortağı bulunduğu şirketinin emlakçısı değilim.

“KİMSENİN BABASININ ÇİFTLİĞİ DEĞİL!”

4- Esenlik Şirketinin borçlarını ödeyemez hale gelişini anlatmak yerine, Malatyalıların kendilerine ‘Aferin, iyi etmişsiniz’ demeyi bekliyorlar. Hadi oradan! Esenlik Şirketi’nin gayrimenkulleri aynı zamanda Malatyalıların malıdır. Orası hiç kimsenin babasının çiftliği değildir. O şirket neden ve nasıl bu hale getirildi, çıkın onu anlatın. Çıkın hesabınızı verin.

5-Malatya Büyükşehir Belediyesine ait ve kamu malı olan Esenlik Şirketi’nin Genel Müdürü şu sorulara da kamuoyu önünde yanıt versin: ‘Malatya’da faaliyet gösteren bir marketler zincirini satın aldınız mı? O marketler zincirini satın alırken, o şirketin bazı şirketlere olan borçlarını da devraldınız mı? O şirketler kimlere aittir? O marketler zincirinin satın alınmasının maliyeti ne kadardır? Esenlik Şirketi’nin mali durumunu denetleyen şirketin sahibinin Büyükşehir Belediyesinde siyaseten üstlendiği bir görevi var mı? Pazarlık usulü 10 tane aracı kime verdiniz?’

6-Esenlik Şirketi, her ne kadar marketçilik yapmasına karşı olsam da, belediyenin çiklet satmasını doğru bulmasam da sonuçta Malatyalıların kamu malıdır. Elbette bu şirket ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddialar varsa çıkıp bunu söylemek, hesap verilmesini istemek her Malatyalı kadar benimde sorumluluğum ve görevimdir.

7-Başta Sayın Milletvekilimiz Hakan Kahtalı olmak üzere hiçbir siyasetçi yada kamu görevini üslenen kimse ile hiçbir düşmanlığım, ön yargım yoktur. Herkesin nefsi benim nefsimin üzerindedir. Ben, eleştirdiğim ve yaptıkları yanlışı söylediğim insanların, aynı zamanda Malatya için doğru bir iş yaptıklarında çıkıp kamuoyu önünde destekleyecek kadar de cesaretimi gösterebileceğim bir noktadayım.

8-Malatya’da siyaset yaptıktan sonra ikinci döneminde seçim masraflarını ödemek için sahip olduğu tek evini satan, milletvekilliği yaptıktan sonra halen kirada oturan, milletvekilliği yaparken şirketi zarar ediyor diye kapatan ve milletvekilliği yaparken şirketi iflas eden güzel insanları yürektenselamlıyorum. Ancak siyaseten sorumluluğunu üstlendikleri ve siyaseten sorumlu göründükleri kamu malı şirketler iflasın eşiğine gelirken, borçlarını ödeyemez bir hal alırken, kendi şirketlerini ve işlerini kat kat büyütenleri ise selamlamıyorum.

9-Bundan sonrada Malatya’nın ve Malatyalıların yanında olmaya devam edeceğim.” (Bülten)