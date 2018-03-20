BAŞKAN KAZGAN’A TERLETEN  SORULAR

CHP Büyükşehir ve Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Erdal Üstün Akçadağ Belediyesi'nin hizmet üretmesi gerekirken ilçenin onlarca sorununa yeni sorunlar ekleyerek Akçadağ halkının mağdur edildiğini iddia etti.

"2 YILDA 3 MÜDÜR"

2 yıl önce kurulan Akçadağ Belediyesi iştiraki olan AKTU şirketine müdür dayanmadığını belirten Üstün," Akçadağ belediye şirketi AKTU 2016 yılında başkan Kazgan'ın AKP Büyükşehir ve Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Cumali Doğan'ı şirket müdürü olarak atanmasıyla hizmet vermeye başladı.1 yıl süreyle hiç bir iş yapmadan şirket müdürlüğü görevini sürdüren ve bu süre içerisinde maaş almaya devam eden AKP'li meclis üyesi Cumali Doğan'ın nedenini bilmediğimiz bir sebepten ötürü görevini bıraktığı bu kapsamda şirket müdürlüğüne yeni bir kişinin getirildiğini öğrendik. Yaklaşık 1 yıl şirket müdürlüğü görevini sürdüren ikinci müdürün de iddiaya göre şirket bünyesinde gerçekleşen bir takım yolsuzluk ve usulsüzlükler nedeniyle görevden el çektirildiğini ve konunun yargıya taşındığı ortaya çıktı. Sonuçta 2016’da faaliyete başlayan şirkette 3'üncü müdür atandı. Bu noktada başkan Kazgan'a soruyorum; ' Şu ana kadar AKTU şirketinde parasal olarak ne kadar para kayıp söz konusu. Çıkıp Akçadağlılara AKTU şirketinde yaşanılanları açıklasın. Şirket müdürlerini işten çıkararak şirkette iddia edilen yolsuzluklardan kurtulamazsınız. Belediye Başkanı olarak bir şirketi 4-5 ayda bir denetlerseniz olacağı budur. AKTU Şirketinde yaşanılanlardan tek suçlu varsa oda Sayın Kazgan’dır. AKTU şirketi artık Akçadağ’da halkın gözünde KARATU olarak anılacaktır” iddialarında bulundu.

Başkan Kazgan'ın belediyeyi idare etme noktasında çaresiz kaldığını kaydeden Üstün,"Gün geçmiyor ki Akçadağ Belediyesi yeni bir skandalla gündeme gelmesin.2015 ve 2016 yıllarını kendi belediye meclis üyeleri ile yaşadığı ağır sorunlar ile ilçeye tek çivi çakmadan geçiren başkan Kazgan, anlaşılan 2018 yılını da şirket bünyesinde gerçekleştiği ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlüklerle geçirerek hizmete susamış Akçadağ halkını mağdur etmeye devam edecek. Dün olduğu gibi bugün ve yarında bu konuların takipçisi olacağımızı ve Akçadağlı hemşehrilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağımızdan, onların mağdur edilmemesi için gereken tüm çalışmaları yapacağımızdan Akçadağlıların şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com