Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

BAŞKAN, KALE İLÇESİ'NİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İSTİYOR

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ı ziyaret etti.

BAŞKAN, KALE İLÇESİ'NİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İSTİYOR

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ı ziyaret etti.

07 Nisan 2018 Cumartesi 15:56
BAŞKAN, KALE İLÇESİ'NİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İSTİYOR

Kale İlçesi'nin sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Ankara'daki temaslarına devam ediyor. Önceki gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret eden Başkan Akdemir, "İlçemizin yıllarıdır süregelen sorunlarının çözümü için temaslarımız devam ediyor. Bugün de saygıdeğer Öznur Çalık hanımefendiyle görüşme imkanımız oldu. Bu ziyaretimizde Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül beyefendi de bize eşlik ettiler" şeklinde konuştu.

Oluşturdukları projeleri Çalık ve Gül'e ilettiğini söyleyen Akdemir, " Bakanımız ile Genel Başkanımız projelerimize büyük ilgi gösterdiler. İlçemizin yıllardır süregelen sorunlarını tekrar tekrar dile getirdim ve proje dosyalarımızı kendilerine takdim ettim. İlçemiz için çoktandır oluşturmuş olduğumuz projelerimizi çok beğendiler ve bu projeler gerçekleştirilirse Kale'nin olağanüstü bir prestij kazanacağını söylediler. Kısacası görüşmemiz olumlu ve samimi yönde ilerledi. Bakanımız Abdulhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık'a samimi ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Genel Merkezi'nde diğer Genel Başkan Yardımcılarımızı da ziyaret etme imkanı buldum. Başta Çalık ve Gül olmak üzere bütün parti yöneticilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Cemal AkdemirAbdulhamit GülÖznur ÇalıkKale İlçesinin Sorunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''BÖLÜCÜLERLE BİR ARADA POLİTİKA ÜRETİYOR''
''BÖLÜCÜLERLE BİR ARADA POLİTİKA ÜRETİYOR''
VAGON ONARIM FABRİKASI SATILIYOR
VAGON ONARIM FABRİKASI SATILIYOR
''BU MALATYA'NIN KALKINMASINA VESİLE OLACAK BİR PROJE"
''BU MALATYA'NIN KALKINMASINA VESİLE OLACAK BİR PROJE"

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim