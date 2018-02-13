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BAŞKAN, HER MAHALLENİN MUHTARI İLE AYRI AYRI GÖRÜŞÜYOR

Kuluncak Belediye Başkanı  Mehmet BOYRAZ her mahallenin muhtarı ile ayrı ayrı görüşmelerine devam ediyor. Kış sürecini fırsat olarak değerlendiren başkan BOYRAZ görüş alış verişinde bulunmak üzere her mahallenin mahalle muhtarı ve azaları ile samimi ve sıcak sohbet ortamında görüşüyor.

BAŞKAN, HER MAHALLENİN MUHTARI İLE AYRI AYRI GÖRÜŞÜYOR

Kuluncak Belediye Başkanı  Mehmet BOYRAZ her mahallenin muhtarı ile ayrı ayrı görüşmelerine devam ediyor. Kış sürecini fırsat olarak değerlendiren başkan BOYRAZ görüş alış verişinde bulunmak üzere her mahallenin mahalle muhtarı ve azaları ile samimi ve sıcak sohbet ortamında görüşüyor.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 12:45
BAŞKAN, HER MAHALLENİN MUHTARI İLE AYRI AYRI GÖRÜŞÜYOR

Belediye Başkanı Mehmet BOYRAZ  Alvar mahalle muhtarı Süleyman BÜYÜK, Bicir mahalle muhtarı Niyazi GEZEGEN, Çörmü mahalle muhtarı Menderes ASLAN, Karaçayır mahalle muhtarı Tahsin ŞEKERCİ,  İstiklal mahalle muhtarı Tuncer KAPLAN, İsmetpaşa mahalle muhtarın Alparslan ZENGİN, Bıyıkboğazı mahalle muhtarı Yusuf BÜYÜK ve Muhtar azaları ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mehmet BOYRAZ Başkanlığında mahalle muhtarları ile yapılan toplantıda içme suyu, yol yapım çalışmaları ve diğer ihtiyaç ve istekler hakkında bilgilendirme yapılarak muhtarların görüş, istek ve önerileri dinlendi çözüm yolları tartışıldı. Yapılan toplantıda 2018 yılı için mahalle muhtarlarının istek ve talepleri alınıp belediyemizce ilçemize yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar ve Azaların istek ve talepleri dinlenerek durum değerlendirmesi yapıldı.busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 13.02.2018 12:49
Anahtar Kelimeler:
MalatyaMuhtarlarKuluncak Belediye Başkanı  Mehmet BOYRAZ
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