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Başkan Han’dan 23 Nisan Mesajı

Baro Başkanı Av. Enver Han, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Han’dan 23 Nisan Mesajı

Baro Başkanı Av. Enver Han, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

24 Nisan 2018 Salı 11:56
Başkan Han’dan 23 Nisan Mesajı

Han, mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde, ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanında Türk halkının büyük mücadelelerle kazandığı, egemenlik hakkı büyük önem taşımaktadır. Bu önemli günü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ‘çocuklar milletin geleceğidir’ düşüncesi ile milletin egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan yarınlarımızın teminatı, geleceğimizi biçimlendirecek olan çocuklara armağan etmiştir.Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir.Çocuklarımızın değerlerine bağlı, birlikte yaşama kültürünü özümsemiş, insanlara doğaya ve hukuka saygılı, kendine güvenen, çalışkan, hayata çağının ilerisinde bir ufka bakabilen bireyler olarak yetişmeleri için çok çalışmalı ve onlar için güzel örnekler olmalıyız. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Enver HanÇocuk Bayramı
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