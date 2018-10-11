Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94318
ALTIN
231.611
DOLAR
5.9799
STERLİN
7.9136
EURO
6.9195

Başkan Han mazbatasını aldı

Malatya Barosunda pazar günü gerçekleştirilen genel kurulda, 269 oyla yeniden başkanlığa seçilen Avukat Enver Han, mazbatasını alarak 3'üncü dönem için göreve başladı.

Başkan Han mazbatasını aldı

Malatya Barosunda pazar günü gerçekleştirilen genel kurulda, 269 oyla yeniden başkanlığa seçilen Avukat Enver Han, mazbatasını alarak 3'üncü dönem için göreve başladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:12
Başkan Han mazbatasını aldı

Adliye Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Dumankatılımı gösterdi. Av. Enver Han, Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman’dan mazbatasını teslim aldı.

Başkan Av. Enver Han, yaptığı konuşmada, “Biz hukukun üstünlüğüne inanmış, yargı bağımsızlığını sonuna kadar savunacağız. Bağımsız savunmanın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunan barolar olarak dimdik ayaktayız. Görevimizi ifa etmeye devam ediyoruz. Pazar günü itibariyle bir seçimimiz oldu. Meslektaşlarımızın takdiriyle yeniden üçüncü dönem Baro Başkanlığını yürütmek üzere bugün göreve başlıyoruz. Sağ olsunlar Cumhuriyet Başsavcım ve Adalet Komisyon Başkanımız buradalar. Başkanımızın elinden mazbatayı alıyor olmak bana büyük bir gurur veriyor. Avukat olmadan yargılama olmaz. Bugün bunu başkanım ve başsavcım ile birlikte yeniden sergilemiş olduk. Tüm yönetim, denetim ve üst kurula seçilen arkadaşlarımız ile birlikte mazbatamızı alacağız. Malatya’mıza, hukuk camiamıza hayırlı olmasını dilerim” sözlerini kaydetti.

Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman ise, yeniden baro başkalığına seçilmesinden dolayı Han’ı tebrik ederek, başarılar diledi.

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
Enver Han
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darende’de Kitap Günü
Darende’de Kitap Günü
Başkan Avşar’dan hayırlı olsun ziyareti
Başkan Avşar’dan hayırlı olsun ziyareti
“Hepimizin yüreği derinden yaralı”
“Hepimizin yüreği derinden yaralı”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim