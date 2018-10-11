Başkan Han mazbatasını aldı

Adliye Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Dumankatılımı gösterdi. Av. Enver Han, Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman’dan mazbatasını teslim aldı.

Başkan Av. Enver Han, yaptığı konuşmada, “Biz hukukun üstünlüğüne inanmış, yargı bağımsızlığını sonuna kadar savunacağız. Bağımsız savunmanın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunan barolar olarak dimdik ayaktayız. Görevimizi ifa etmeye devam ediyoruz. Pazar günü itibariyle bir seçimimiz oldu. Meslektaşlarımızın takdiriyle yeniden üçüncü dönem Baro Başkanlığını yürütmek üzere bugün göreve başlıyoruz. Sağ olsunlar Cumhuriyet Başsavcım ve Adalet Komisyon Başkanımız buradalar. Başkanımızın elinden mazbatayı alıyor olmak bana büyük bir gurur veriyor. Avukat olmadan yargılama olmaz. Bugün bunu başkanım ve başsavcım ile birlikte yeniden sergilemiş olduk. Tüm yönetim, denetim ve üst kurula seçilen arkadaşlarımız ile birlikte mazbatamızı alacağız. Malatya’mıza, hukuk camiamıza hayırlı olmasını dilerim” sözlerini kaydetti.

Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman ise, yeniden baro başkalığına seçilmesinden dolayı Han’ı tebrik ederek, başarılar diledi.