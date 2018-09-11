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Başkan Gürkan’ın Hicri Yıl ve Muharrem Ayı mesajı

 Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hicri yıl ve Muharrem ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Muharrem ayının Türk ve İslam Alemi için önemine dikkat çekerek, “Bir Muharrem ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

Başkan Gürkan’ın Hicri Yıl ve Muharrem Ayı mesajı

 Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hicri yıl ve Muharrem ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Muharrem ayının Türk ve İslam Alemi için önemine dikkat çekerek, “Bir Muharrem ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

11 Eylül 2018 Salı 15:07
Başkan Gürkan’ın Hicri Yıl ve Muharrem Ayı mesajı

Muharrem Ayı’nın İslam tarihinde ve kültüründe önemli ve özellikli bir yere sahip olduğunu ifade eden Gürkan, “Muharrem ayı, birçok olayın yaşandığı, İslam ve insanlık tarihinde yaşanan olaylar bakımından ibret alınması gereken, üzerinde düşünülmesi gereken bir ay olma niteliği taşımaktadır. Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde Kerbela’da, Sevgili Peygamberimiz (S.A.S)’in, ‘Dünyanın iki çiçeği’, ‘Cennet çocuklarının efendileri’ diye övdüğü, Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın ciğerparelerinden biri olan Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt’ten 70’den fazla insanın şehit edilmesi Muharrem ayını bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür” ifadelerine yer verdi. 
Gürkan’ın mesajı şöyle: 
“Bu elim olay, Allah’a ve Peygamberine iman eden, yüreğinde Ehl-i Beyt sevgisi taşıyan bütün Müslümanları derinden yaralamış, kalplerimizi incitmiş; o günden bugüne bölgesi, kültürü, mezheb ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları derin acılara gark etmiştir. 
Bütün Müslümanları derinden etkileyen bu elim olaydan ders alarak günümüzde de aramızdaki kardeşliği, birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Müslümanların farklı inanç ve kültüre sahip olması aralarında ayrılık ve gayrılığa sebep olmamalıdır. Bizlere düşen en önemli görev, her türlü fitneye karşı çıkarak milletimizin, vatanımızın ve Müslümanların birliğini ve kardeşliğini savunmaktır. Bugün yapmamız gereken Hz. Hüseyin’i anlamak ve O’nun bizlere bıraktığı hakkın ve adaletin etrafında toplanmaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle; Ehl-i Beytin bütün güzide fertlerini rahmet ve hürmetle anıyorum. Hicrî 1440 senesinin ülkemiz, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur, mutluluk ve bereket dolu bir yıl olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Selahattin Gürkan
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