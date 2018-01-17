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BAŞKAN GÜRKAN’I ÖVDÜ

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Burada konuşan Başkanı Han, “Başkanımızın belediyecilik anlayışını çok önemsiyor ve beğeniyorum” dedi.

BAŞKAN GÜRKAN’I ÖVDÜ

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Burada konuşan Başkanı Han, “Başkanımızın belediyecilik anlayışını çok önemsiyor ve beğeniyorum” dedi.

SİNEM
SİNEM
17 Ocak 2018 Çarşamba 17:12
BAŞKAN GÜRKAN’I ÖVDÜ

Baro Başkanı Avukat Enver Han, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının hayırlı olması temenni ederek, “Kendileri Malatya’ya yaraşır, yakışır bir hizmet binası inşa etmişler. Hakikaten gurur duydum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekibine de teşekkür ediyorum. Malatyamıza bu tür hizmet binalarının hizmet kalitesini arttıracağını, hizmet kalitesi artan Malatya’nın daha yaşanabilir bir kent olacağı noktasında tereddütlerimiz yok. Başkanımızın belediyecilik anlayışını da çok önemsiyor ve beğeniyorum. Herkesimle çok yakından temas kurabilen, herkesin derdiyle dertlenen bir Başkan. Bundan sonraki çalışmalarında başkanımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz belediyecilik anlayışımızda ‘Gökyüzü’ esas alıyoruz. Yani şemsiyemiz gökyüzüdür. Herkesi kucaklayan bir anlayış içerisinde yani Şehr’ül Emin olmanın gayret ve çabası içerisindeyiz. Bu anlamda da sivil toplum örgütlerimiz olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, sendikalarımız olsun, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Baro Başkanımız da zaman zaman görüş ve önerileri ile bizim yol haritamızın oluşmasında ve yön pusulamızın belirlenmesinde hep katkı sağlamıştır. Ben kendilerini burada görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirtiyor, bu nazik ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

busabahmalatya.com 

İHA

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GürkanMalatya. BaroEnver HanBusabahMalatya
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