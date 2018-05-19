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Başkan Gürkan’dan Keskin’e ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeniden güven tazeleyen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret ederek, yeni dönemde görevinde başarılar diledi.

Başkan Gürkan’dan Keskin’e ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeniden güven tazeleyen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret ederek, yeni dönemde görevinde başarılar diledi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:26
Başkan Gürkan’dan Keskin’e ziyaret

Ziyarette konuşan Başkan Gürkan, Keskin’in görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, “Şevket Keskin başkanımızın gayreti çabası, esnafla ilgili problemlerin çözümü, çözüm önerilerinin ilgili mercilere götürülmesi noktasında büyük çabaları var. Esnafın dertleriyle dertlenen başkanımıza teşekkür ediyoruz, görevinde başarılar diliyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Birlik Başkanı Keskin ise Belediye Başkanı Gürkan’ın, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile MESOB seçimlerin ardından ilk ziyaretçilerden birisi olduğunu söyledi. Gürkan’ın esnaf kurumlarıyla iç içe olduğunu belirten Keskin, “Başkanımız her zaman esnaf kurumlarıyla iç içe bulunuyor. Diğerlerinin işleri rast gelsin, onların gelip gelmemesi hiçte önemli değil. Selahattin Başkanımız, yüreği gibi açık bir insan ve Malatya’mız için elinden geldiğinde çalışıyor” şeklinde konuştu.

Battalgazi ilçesine güzel bir hizmet binasının yanı sıra eski askerlik şubesinin de müze olarak şehre kazandırıldığını ifade eden Keskin, “DSİ Şubesi şehir dışına çıkartıldı. Orada Karayolları Şubesi var, o kurumda şehir dışına çıkartılmalı ve orası yeşil alan olarak kullanılmalı” önerisinde bulundu.

Keskin, son olarak “Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a esnaf camiasına, oda başkanlarımıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.05.2018 17:36
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