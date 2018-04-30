Başkan Gürkan’dan 1 Mayıs mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emek ve alın terinin haksızlığa karşı hakkın galip gelmenin yanı sıra emeğin helalle buluştuğu gündür. Dünya çapında kutlanan ve ülkemizin de içinde bulunduğu çok sayıda ülkede resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerimizin bayramıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bir bayram olmanın ötesinde toplumsal barış ve sosyal dayanışma noktasında da özel bir gündür. Başta belediyemizin işçileri olmak üzere tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, işçilerimize kazasız, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten)