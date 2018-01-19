BAŞKAN GÜRKAN KARNE DAĞITTI

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük bir tatilin ardından 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına başlayacak. Yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşayan öğrencilerin karne heyecanına Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da ortak oldu.



Başkan Gürkan, Barbaros İlk ve Ortaokulu öğrencilerine karnelerini dağıttı. Burada konuşan Başkan Gürkan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilkyarısının tamamlandığını belirterek, ‘Almış olduğunuz karnelerde birinci yarıyılda yapmış olduğunuz çalışmaları not olarak öğretmenleriniz karnelerinize yansıttı. Ola ki karnelerinizde eksiklikler olabilir. Notlarınızda zayıflıklar olabilir. Önümüzde ikinci yarıyıl var. İkinci yarıyılda çalışarak o zayıf notları daha da iyi bir duruma getireceğiz” dedi.



Öğrenci velilerine de tavsiyelerde bulunan Gürkan, “Öğrencilerinizin karnelerinden dolayı evde yargılanmalarını istemiyorum. Neticede çocuklarımız kendi ilgi ve istidatları doğrultusunda gayret gösterirler. Sizlerde evde çocuklara destek vereceksiniz. Okulda öğretmenlerimiz destek verecek. Eksikler varsa telafi edilecek. Ayrıca çocuğun ilgi ve istidatı dışında çocuğu zorlamanın bir anlamı da yoktur. Bazı dersler vardır tamamen ilgi ve istidat isteyen derslerdir. Resim, müzik, beden eğitimi gibi. Dolayısıyla çocuğu hepsinde başarılı olacaksın diyerek zora sokmayalım. Eksikler varsa bu yarıyıl tatilinde çalışarak telafi edelim. İkinci eğitim öğretim yılına başarılı ve zinde öğrenciler olarak gelmelerini temin edelim diyorum. Sizlere iyi tatiller diliyorum. Öğretmen ve müdürlerinizi de tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere karneleri Başkan Gürkan ve okul idareciler tarafından verildi.

