Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115394
ALTIN
164.363
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.3091
EURO
4.7118
Şehit babasından ağlatan mesaj
Son Dakika
AK Parti'den ittifak ve baraj ile ilgili flaş açıklama
Son Dakika
ROKETİN PARÇALARI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
MÜSİAD ZİYARET MARATONUNA HIZ KATTI
ALİ RAVCI SABIR İSTEDİ

 Başkan Gürkan, esnaf odalarını ziyaret etti 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olağan genel kurulunu tamamlayan esnaf odası başkanlarına yönelik hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan, Malatya’daki esnaf teşkilatlarının, esnafların sorunlarını çözümü noktasında dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi. 

 Başkan Gürkan, esnaf odalarını ziyaret etti 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olağan genel kurulunu tamamlayan esnaf odası başkanlarına yönelik hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan, Malatya’daki esnaf teşkilatlarının, esnafların sorunlarını çözümü noktasında dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi. 

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 13:16
 Başkan Gürkan, esnaf odalarını ziyaret etti 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olağan genel kurulunun tamamlayan Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanlığı’nı, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası ile Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası’nı ayrı ayrı ziyaret ederek, yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu. Başkan Gürkan, ilk olarak Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanlığı’na seçilen Mehmet Büyükelçi’yi ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Gürkan, yeni yönetime başarılar dileyerek, “Fırıncılar odamızın değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerini seçilmeleri dolayısıyla tebrik etmek ve kutlamak amacıyla bugün Fırıncılar Odası’nı ziyarete geldik. Ben Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Mehmet Büyükelçi’nin şahsında tüm yönetim kurulunu kutluyorum” dedi.


Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu nazik ziyaretlerinden dolayı sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Selahattin başkanımız her zaman duyarlıdır, tüm halkımıza karşı bu duyarlılığı mevcuttur. Ayriyeten hizmetlerinden dolayı da kendisine tebrik ediyoruz. Kendisi Malatya'ya çok güzel hizmetler yapıyor” diye konuştu.
Başkan Gürkan, daha sonra Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Turan Cıcık’ı ziyaret etti. Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Cıcık ve yeni yönetime başarı temennisinde bulunan Başkan Gürkan, “Bu bir bayrak yarışıdır. Daha önce Mustafa Murat kardeşimiz aynı bu odada, o da mensuplarını ve üyelerinin hak ve hukukunu koruma, onların istek ve taleplerini devlet nezdinde gerekli kolaylıklara sağlama noktasında büyük gayret gösterdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi de Turan Bey kardeşimiz bu işe devam etti ve o süreçten beri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde üyelerin büyük bir teveccühünü ile tekrar oda başkanlığına seçildi. Turan Bey de üyelerinin hak ve hukukunu koruma noktasında, onların taleplerini devletin ilgili ve yetkili birimlerine iletme noktasında gerekli gayreti ve çabayı göstereceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.


Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Turan Cıcık’ta, Başkan Gürkan’ın her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, “Sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bizim yanımızda bulunmalarından dolayı bizler çok mutlu oluyoruz. Bende Başkanımın dediği gibi rahmetli Murat kardeşimizden teslim aldığım bayrağı esnaflarımızın yardımı ile başarıyla aldık. Bütün esnafımıza hizmet vermeye ve esnaflarımızın sorunlarını çözmeye çalışacağız” dedi.
Başkan Gürkan, son olarak Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’yi ziyaret etti. Başkan Gürkan, Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası’na üye esnafların Suriye’nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı’ harekatına katılan güvenlik güçlerimize vermiş oldukları destekten dolayı tebrik ederek, “Öncelikle Mesut İnce başkanımızı tebrik ediyorum. Mesut İnce başkan 2 tebriği hak etti. Birincisi geçtiğimiz günlerde yapılan oda seçimlerinde tekrar güven tazeledi ve başkan seçildi. Bu vesileyle kendisine ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kendilerini seçerek bu göreve getiren tüm minibüsçü ve servisçi esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Minibüsçü esnafımız da minibüslerine Bayraklar asarak, Afrin’deki kahraman ordumuza, kahraman güvenlik görevlilerimize destek amacıyla bir bayrak korteji gerçekleştirdiler. Ben bu vesile ile bu millet duyarlılıklarından ve milli hassasiyetlerinden dolayı minibüs minibüsçü esnafının bu incelediğinden dolayı tüm minibüsçü esnafın adına Sayın Başkanımızı kutluyorum ve tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediye başkanımız gerçekten minibüsçü, servisçi, halk otobüsçü olsun, her sıkıntımızda bizlerin yanında olan, seçimden sonra her zaman odamızı ziyaret eden, sorunlarımızı dinleyen ve çözüm bulmak isteyen başkanlığımız arasındadır. Minibüsçü ve servisçi esnaflarımız, gerek 15 Temmuz'da gerek Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın Malatya ziyaretlerinde ücretsiz yolcular taşıyarak, büyük katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda da bizim siyasetçilerden ve belediye başkanlarımızdan beklentimiz sadece bir teşekkürdü. Sayın Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan teşekkür ziyaretleri her zaman yapmıştır. Esnafımız adına, ben burada bu nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım, servisçi esnafım, minibüsçü, halk otobüsçü ve köy minibüsçü esnafım adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


İnce, her zaman ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin yanında olacaklarını belirterek, “Bugün ise servisçi, minibüsçü ve halk otobüsçü esnaflarım olarak da devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek olmak amacıyla bir miting düzenledik. Bir kampanya başlattık. Bu kampanyanın birincisi farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulunarak gazilerimize ve yaralı vatandaşlarımıza kan bağışında bulundurmak ve vatandaşı bilinçlendirmek. Beraberinde helal kazancımız olan bir günlük kazancımızın minibüsçü, servisçi, taksici halk otobüsü, tüm şoför esnaflarım bir günlük kazandıkları tüm hasılatı Mehmetçik Vakfı'na başlayarak askerimizin, şehit-gazi ailelerimizin bir nebze maddi yardımda bulunarak bizler de rahatlamak istiyoruz. Şehit anaları ağlarken bizlere gülmek haram olsun. Bizler vatanımızın, askerimizin, hükümetimizin her zaman yanında olacağız olmaya da devam edeceğiz"diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKANEsnaf Odası BaşkanlarıMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NİKAH SALONLARINDA 14 ŞUBAT YOĞUNLUĞU
NİKAH SALONLARINDA 14 ŞUBAT YOĞUNLUĞU
MEMUR-SEN’DEN AFRİN HAREKATINA TAM DESTEK
MEMUR-SEN’DEN AFRİN HAREKATINA TAM DESTEK
“Amacımız sorunlara neşter vurup, sorunları çözmek”
“Amacımız sorunlara neşter vurup, sorunları çözmek”

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim