 Başkan Gürkan, esnaf odalarını ziyaret etti 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olağan genel kurulunun tamamlayan Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanlığı’nı, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası ile Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası’nı ayrı ayrı ziyaret ederek, yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu. Başkan Gürkan, ilk olarak Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanlığı’na seçilen Mehmet Büyükelçi’yi ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Gürkan, yeni yönetime başarılar dileyerek, “Fırıncılar odamızın değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerini seçilmeleri dolayısıyla tebrik etmek ve kutlamak amacıyla bugün Fırıncılar Odası’nı ziyarete geldik. Ben Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Mehmet Büyükelçi’nin şahsında tüm yönetim kurulunu kutluyorum” dedi.



Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu nazik ziyaretlerinden dolayı sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Selahattin başkanımız her zaman duyarlıdır, tüm halkımıza karşı bu duyarlılığı mevcuttur. Ayriyeten hizmetlerinden dolayı da kendisine tebrik ediyoruz. Kendisi Malatya'ya çok güzel hizmetler yapıyor” diye konuştu.

Başkan Gürkan, daha sonra Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Turan Cıcık’ı ziyaret etti. Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Cıcık ve yeni yönetime başarı temennisinde bulunan Başkan Gürkan, “Bu bir bayrak yarışıdır. Daha önce Mustafa Murat kardeşimiz aynı bu odada, o da mensuplarını ve üyelerinin hak ve hukukunu koruma, onların istek ve taleplerini devlet nezdinde gerekli kolaylıklara sağlama noktasında büyük gayret gösterdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi de Turan Bey kardeşimiz bu işe devam etti ve o süreçten beri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde üyelerin büyük bir teveccühünü ile tekrar oda başkanlığına seçildi. Turan Bey de üyelerinin hak ve hukukunu koruma noktasında, onların taleplerini devletin ilgili ve yetkili birimlerine iletme noktasında gerekli gayreti ve çabayı göstereceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Turan Cıcık’ta, Başkan Gürkan’ın her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, “Sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bizim yanımızda bulunmalarından dolayı bizler çok mutlu oluyoruz. Bende Başkanımın dediği gibi rahmetli Murat kardeşimizden teslim aldığım bayrağı esnaflarımızın yardımı ile başarıyla aldık. Bütün esnafımıza hizmet vermeye ve esnaflarımızın sorunlarını çözmeye çalışacağız” dedi.

Başkan Gürkan, son olarak Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’yi ziyaret etti. Başkan Gürkan, Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası’na üye esnafların Suriye’nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı’ harekatına katılan güvenlik güçlerimize vermiş oldukları destekten dolayı tebrik ederek, “Öncelikle Mesut İnce başkanımızı tebrik ediyorum. Mesut İnce başkan 2 tebriği hak etti. Birincisi geçtiğimiz günlerde yapılan oda seçimlerinde tekrar güven tazeledi ve başkan seçildi. Bu vesileyle kendisine ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kendilerini seçerek bu göreve getiren tüm minibüsçü ve servisçi esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Minibüsçü esnafımız da minibüslerine Bayraklar asarak, Afrin’deki kahraman ordumuza, kahraman güvenlik görevlilerimize destek amacıyla bir bayrak korteji gerçekleştirdiler. Ben bu vesile ile bu millet duyarlılıklarından ve milli hassasiyetlerinden dolayı minibüs minibüsçü esnafının bu incelediğinden dolayı tüm minibüsçü esnafın adına Sayın Başkanımızı kutluyorum ve tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediye başkanımız gerçekten minibüsçü, servisçi, halk otobüsçü olsun, her sıkıntımızda bizlerin yanında olan, seçimden sonra her zaman odamızı ziyaret eden, sorunlarımızı dinleyen ve çözüm bulmak isteyen başkanlığımız arasındadır. Minibüsçü ve servisçi esnaflarımız, gerek 15 Temmuz'da gerek Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın Malatya ziyaretlerinde ücretsiz yolcular taşıyarak, büyük katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda da bizim siyasetçilerden ve belediye başkanlarımızdan beklentimiz sadece bir teşekkürdü. Sayın Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan teşekkür ziyaretleri her zaman yapmıştır. Esnafımız adına, ben burada bu nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım, servisçi esnafım, minibüsçü, halk otobüsçü ve köy minibüsçü esnafım adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



İnce, her zaman ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin yanında olacaklarını belirterek, “Bugün ise servisçi, minibüsçü ve halk otobüsçü esnaflarım olarak da devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek olmak amacıyla bir miting düzenledik. Bir kampanya başlattık. Bu kampanyanın birincisi farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulunarak gazilerimize ve yaralı vatandaşlarımıza kan bağışında bulundurmak ve vatandaşı bilinçlendirmek. Beraberinde helal kazancımız olan bir günlük kazancımızın minibüsçü, servisçi, taksici halk otobüsü, tüm şoför esnaflarım bir günlük kazandıkları tüm hasılatı Mehmetçik Vakfı'na başlayarak askerimizin, şehit-gazi ailelerimizin bir nebze maddi yardımda bulunarak bizler de rahatlamak istiyoruz. Şehit anaları ağlarken bizlere gülmek haram olsun. Bizler vatanımızın, askerimizin, hükümetimizin her zaman yanında olacağız olmaya da devam edeceğiz"diye konuştu.