BAŞKAN GÜRKAN'A ÖVGÜ VAR!

Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün, beraberinde derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski Baskil Belediye Başkanı Bilal Özbey ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüş alışverişinde bulundu. Burada konuşan Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün, Başkan Gürkan’ın Malatya’ya büyük hizmetleri olan bir Belediye Başkanı olduğunu belirterek, “Bugün Başkan Gürkan’a dernek olarak destek verdiğimizi ifade etmek için buraya geldik. Yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Baskilliler bizim kültürümüz boyutu itibariyle gelenek ve göreneklerimiz itibariyle biz bir bütünüz. Bizim Eskimalatyamızda ‘öte geçe’ derler. Yani suyun öte tarafı anlamındadır. Yani genel anlamda, kültür anlamında uyum vardır. Malatya’da da Baskil nüfusu azımsanmayacak durumdadır. Baskil ilçemiz her ne kadar Elazığ’a bağlı olsa da fiziki ve fiili anlamda da Malatya’da iş ve işlemlerini yürütürler. Baskil ile Malatya özdeşleşmiştir. Daha önce de eski Baskil Belediye Başkanımın döneminde iki belediyemizin aldığı kararla kardeş belediye yapmışızdır. Baskilli kardeşlerimizin Malatya’da olması hem Malatya’nın ticaretine, hem de kültürel yapısına büyük katkı sağlamışlardır” diye konuştu.busabahmalatya.com

