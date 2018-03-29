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Başkan Gürkan, “4 büyük ozan için söylüyoruz’ adlı programa katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atatürk Kız Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kaybolan Değerlerimiz, 4 Büyük Ozan İçin Söylüyoruz’ adlı programa katıldı.Atatürk Kız Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Benagül Şahin...

Başkan Gürkan, “4 büyük ozan için söylüyoruz’ adlı programa katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atatürk Kız Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kaybolan Değerlerimiz, 4 Büyük Ozan İçin Söylüyoruz’ adlı programa katıldı.Atatürk Kız Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Benagül Şahin...

29 Mart 2018 Perşembe 16:52
Başkan Gürkan, “4 büyük ozan için söylüyoruz’ adlı programa katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atatürk Kız Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kaybolan Değerlerimiz, 4 Büyük Ozan İçin Söylüyoruz’ adlı programa katıldı.

Atatürk Kız Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Benagül Şahin tarafından hazırlanan ‘Kaybolan Değerlerimiz, 4 Büyük Ozan İçin Söylüyoruz’ projesi kapsamında Yunus Emre, Aşık Veysel, Mahsuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi ozanları öğrencilere tanıtmak amacıyla program düzenlendi. Proje kapsamında Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nin yeni ve eski okul mekanları kullanılarak hazırlanan klip, programa katılanların beğenisine sunuldu. Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programa, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Atatürk Kız Anadolu Lisesi Okul Müdüresi Ulviye Işık, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Atatürk Kız Anadolu Lisesi Okul Müdüresi Ulviye Işık, proje hakkında bilgiler vererek, “Bu proje müzik öğretmenimiz Berna Gülşahin tarafından okulumuzun kendi iç paydaşları ve maddi desteği ile hazırlanmıştır. Projenin klipi de eski ve yeni okul iç ve dış mekanları kullanılarak hazırlanmıştır. Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bizim bu projemiz bu alanda yapılan çalışmalara da bir örnek teşkil etsin. Okulumuz Kız Anadolu Lisesi olması yönüyle Malatya’da tektir. Şimdiye kadar binlerce kız öğrenci mezun etmiş olan okulumuz bunların her birisinin toplumun saygıdeğer bir ferdi olmasına katkıda bulunmuştur” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ozanların milletin gönlünde önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, “Ozanlarımız bizim için anlamlı ve önemlidir. Onların belli zamanlarda yad edilmesi de çok önemlidir. Bizlere okul zamanlarımızda Aşık Veyseli anmıştık. Onun için Aşık Veysel bizim zihnimizde kalıcı ve izlidir. Neşet Ertaş ve Aşık Mahsuni’de hakeza öyle. Yunus Emre’de gönül adamıdır. Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Yani en önemli şey biz gönüller yapmaya geldik. Gönüller yıkmaya değil. Bunun hesabını yapacağız” diye konuştu.

Program, daha sonra Atatürk Kız Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Benagül Şahin’in öncülüğünde hazırlanan ‘Kaybolan Değerlerimiz, 4 Büyük Ozan İçin Söylüyoruz’ adlı klip programa katılanların beğenisine sunuldu.
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